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Путин пока не подписывал указа о назначении нового посла РФ в США

Политика
28 июля, 13:02 дата обновления: 28 июля, 13:19 UTC+3

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не подписывал указа о назначении нового посла РФ в США.

"Посол направляется после подписания президентом соответствующего указа. Пока никаких указов не было", - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на вопрос, когда в США будет направлен новый посол РФ.

"Если и когда такие указы будут подписаны, мы вам сообщим", - пообещал Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон направил агреман (предварительное согласие) на назначение послом в США заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова.

18 мая комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета. 24 июля Песков сообщал, что новый посол России в США будет назначен в скором времени.

В тот же день российское посольство в Вашингтоне распространило заявление о том, что Сергей Кисляк завершил работу в качестве российского посла в США.

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Персоны
Кисляк, Сергей Иванович Песков, Дмитрий Сергеевич Антонов, Анатолий Иванович Путин, Владимир Владимирович
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