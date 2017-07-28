Неймар подрался с одноклубником Семеду на тренировкеСпорт 28 июля, 14:13
Потомки Айвазовского прибыли в Крым на празднование 200 лет с рождения художникаКультура 28 июля, 14:06
Строительство грузового терминала в подмосковном Жуковском начнется в сентябреТранспорт 28 июля, 14:00
В Севастополе около 500 верующих прошли крестным ходом в День крещения РусиОбщество 28 июля, 13:59
"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении СШАПолитика 28 июля, 13:54
Российский альпинист Розов первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в ПеруСпорт 28 июля, 13:52
Колобков: российские легкоатлеты будут претендовать на медали ЧМ в семи-восьми видахСпорт 28 июля, 13:39
Программой льготных перелетов в Крым за 1,5 месяца воспользовались 22 тыс. пассажировЭкономика и бизнес 28 июля, 13:06
Лямин и Красильников одержали победу в первом матче на ЧМ по пляжному волейболуСпорт 28 июля, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не подписывал указа о назначении нового посла РФ в США.
"Посол направляется после подписания президентом соответствующего указа. Пока никаких указов не было", - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на вопрос, когда в США будет направлен новый посол РФ.
"Если и когда такие указы будут подписаны, мы вам сообщим", - пообещал Песков.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон направил агреман (предварительное согласие) на назначение послом в США заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова.
18 мая комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета. 24 июля Песков сообщал, что новый посол России в США будет назначен в скором времени.
В тот же день российское посольство в Вашингтоне распространило заявление о том, что Сергей Кисляк завершил работу в качестве российского посла в США.