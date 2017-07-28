Песков: заявление Кадырова о смене работы не стоит рассматривать прямолинейно

Потомки Айвазовского прибыли в Крым на празднование 200 лет с рождения художникаКультура 28 июля, 14:06
Строительство грузового терминала в подмосковном Жуковском начнется в сентябреТранспорт 28 июля, 14:00
В Севастополе около 500 верующих прошли крестным ходом в День крещения РусиОбщество 28 июля, 13:59
"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении СШАПолитика 28 июля, 13:54
Российский альпинист Розов первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в ПеруСпорт 28 июля, 13:52
Колобков: российские легкоатлеты будут претендовать на медали ЧМ в семи-восьми видахСпорт 28 июля, 13:39
Программой льготных перелетов в Крым за 1,5 месяца воспользовались 22 тыс. пассажировЭкономика и бизнес 28 июля, 13:06
Лямин и Красильников одержали победу в первом матче на ЧМ по пляжному волейболуСпорт 28 июля, 13:06
Песков: заявление Кадырова о смене работы не стоит рассматривать прямолинейноПолитика 28 июля, 13:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль не поступало заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой об отставке, и призвал не воспринимать слова Кадырова как просьбу о смене работы.
"Нет, не поступало [заявление Кадырова об отставке]. Вряд ли это следует расценивать как заявление о смене работы", - сказал журналистам представитель Кремля.
По его мнению, слова главы Чечни - "это скорее демонстрация того значения, которое Кадыров придает исламу, правам верующих на религиозные обряды, в данном случае исламу".
"Не нужно здесь прямолинейно это все рассматривать", - считает Песков.
Ранее Кадыров заявил, что готов уйти с поста Главы Чечни и служить в структурах, обеспечивающих безопасность священной для мусульман мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе, где расположены еврейские и мусульманские святыни. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса.