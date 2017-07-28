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Песков: заявление Кадырова о смене работы не стоит рассматривать прямолинейно

Политика
28 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Представитель Кремля считает, что слова главы Чечни скорее демонстрация значения, которое он придает исламу и правам верующих на религиозные обряды

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль не поступало заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой об отставке, и призвал не воспринимать слова Кадырова как просьбу о смене работы.

"Нет, не поступало [заявление Кадырова об отставке]. Вряд ли это следует расценивать как заявление о смене работы", - сказал журналистам представитель Кремля.

По его мнению, слова главы Чечни - "это скорее демонстрация того значения, которое Кадыров придает исламу, правам верующих на религиозные обряды, в данном случае исламу".

"Не нужно здесь прямолинейно это все рассматривать", - считает Песков.

Ранее Кадыров заявил, что готов уйти с поста Главы Чечни и служить в структурах, обеспечивающих безопасность священной для мусульман мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе, где расположены еврейские и мусульманские святыни. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса.

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Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Песков, Дмитрий Сергеевич
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