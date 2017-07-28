"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении США

Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольским дачам в Серебряном Бору.

27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему рестриктивные меры в отношении России.

Происходящее комментируют российские политики.

"Восстановление равноправия"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала ответные меры МИД РФ выравниванием баланса.

"Решения, которые приняты МИД России в отношении американских дипломатов, - это решения, которые изначально предложены и приняты самими США в тот момент, когда они посчитали возможным нарушение норм международного права, совершили абсолютно недопустимые и откровенно хамские действия в отношении наших дипломатов", - заявила Яровая ТАСС.

По ее мнению, это вопрос восстановления равноправия, которое в международных дипломатических отношениях "является исключительно важным принципом диалога". "Поэтому США должны понимать, что, нарушая права других, они понижают свой собственный правовой статус и могут рассчитывать на зеркальное равноправие", - предупредила политик. "Привычка хамить и заниматься бандитизмом в мире не может быть поощряема ни одним суверенным государством", - подчеркнула парламентарий.

Яровая напомнила, что Россия "взяла долгую паузу в надежде на то, что разум и достоинство возобладают над амбициями и глупостью". "Но очевидно, что процесс ожидания не может быть бесконечным, поэтому сложившийся дисбаланс требует регулирования, и предлагаемые МИД РФ меры - это как раз выравнивание баланса", - добавила вице-спикер.

"США пора определиться, какая чаша весов у них перевесит: паритет права и порядочности или продолжение дипломатической дискриминации и самоуничижение через прямое унижение суверенных прав других стран", - заключила она.

"Давно пора"

Объявленные МИД решения являются зеркальной и адекватной реакцией на действия США. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Реакция адекватна как текущим обстоятельствам, так и общему удручающему состоянию двусторонних отношений. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы спасти эти отношения от развала, американцы поступили прямо наоборот", - написал политик на своей странице в Facebook.

Как считает сенатор, принять эти меры было "давно пора".

"Россия ведет себя достойно, как и подобает ответственной мировой державе. С учетом того, что пресловутый санкционный законопроект пока не вступил в силу, а ситуация развивается, так должно быть и впредь. США ведут себя недостойно и мелко, как хулиганы, пока рядом нет способного дать сдачи или хотя бы призвать к порядку", - написал Косачев.

"Совершенно закономерные шаги"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал абсолютно адекватным ответ МИД РФ на принятый в США закон о расширении санкций. "Решение абсолютно адекватное", - заявил он в пятницу в эфире телеканала "Россия 24". Слуцкий добавил, что "решения, лишенные здравого смысла, были приняты американской стороной, мы же ответили закономерно, симметрично и зеркально". "Глотать подобного рода пилюли становится непозволительно", - сказал глава комитета.

Он напомнил, что Россия достаточно долго ждала от новой американской администрации решения вопроса с арестом дипсобственности РФ в США, который был введен под занавес президентского срока Барака Обамы. "Перед Новым годом в ответ на подобные действия американской стороны Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на кремлевскую елку. Мы долго терпели и призывали США к здравому смыслу на всех уровнях, в том числе парламентской дипломатии. Однако Вашингтон такие призывы не услышал", - констатировал Слуцкий.

Поэтому, добавил депутат, российская сторона принимает "совершенно закономерные шаги". "Ничего здесь нет крайнего, с каким-то перебором. Россия реагирует сдержано, но абсолютно адекватно на те оскорбительные и совершенно необоснованные дискриминационные и провокационные шаги, которые были сделаны в отношении наших дипломатов и нашей дипломатической собственности", - подчеркнул глава комитета.

При этом Слуцкий выразил надежду, что, несмотря на санкции, США продолжат сотрудничество с Россией в борьбе против терроризма. "Мы оставляем надежду на здравый смысл, на сотрудничество США в противостоянии международному терроризму", - сказал он.

"Меры жесткие, но остаются резервы"

Последние события в российско-американских отношениях неизбежно отразятся на межпарламентском диалоге двух стран. Об этом ТАСС заявил в пятницу первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. "Реакция России совершенно правильная. Более того, считаю, что многое можно было сделать и раньше. Наша сторона порой переоценивает, что кто-то там внемлет аргументам, задумается, одумается или оценит терпение и деликатность России", - сказал он.

"В любом случае на сегодняшний день меры выглядят достаточными: они жесткие, но при этом остаются резервы, если США продолжат разрушать общепризнанные нормы дипломатии", - подчеркнул Мельников.

"Что касается межпарламентского диалога, то эти события, конечно, отразятся и на нем, это неизбежно. Хотя, как известно, на всех уровнях международных контактов наша страна нацелена искать пути выхода из сложных ситуаций, так как конфронтация сказывается на экономике, а экономика - на жизни граждан, и, кстати, не только российских", - добавил политик.

"Охладить горячие головы"

Шаги России в ответ на новые возможные американские санкции будут асимметричными, но болезненными для США. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, вслед за отложенными санкциями в отношении США, о которых РФ объявила в пятницу, должны последовать и меры в связи с санкциями, утвержденными американским Сенатом.

"Но меры наши не будут симметричными, они будут асимметричными - это понятно, но они должны быть болезненными. Я думаю, что это охладит некие горячие головы, чтобы они поняли, что безнаказанно это продолжаться больше не будет", - сказал Джабаров.

Он отметил, что в России много американских компаний, например в сфере общественного питания. "Много компаний сотрудничает и в космической отрасли, в авиастроении, в области реализации редких земельных металлов. Есть болезненные точки для американцев", - сказал сенатор. По его словам, парламентарии готовы "поддержать любую инициативу исполнительной власти, прежде всего правительства, в этом направлении".

"Вчера наш президент, который предельно сдержан и корректен, сказал, что это хамство терпеть уже нельзя. Я это поддерживаю абсолютно", - сказал Джабаров. В то же время он отметил: "Мы всегда открыты для диалога, мы не закрываемся. Если у американцев есть желание восстанавливать контакты, начать диалог, обсуждение самых спорных вопросов - мы всегда открыты". Джабаров с сожалением отметил, что пока "с их стороны мы видим только шаги очередных конфронтаций".

Джабаров также допустил возможность введения запрета на въезд в РФ американских конгрессменов - инициаторов закона о санкциях. Политик напомнил, что уже существует список конгрессменов, которым запрещен въезд в РФ. "Мы его не публикуем, как это делают американцы. Нам не нужна помпа. Но если правительство и президент примут такое решение, наверное, будет закрыт въезд инициаторам этого закона, наверное, они должны отвечать за то, что они натворили", - сказал сенатор ТАСС.

"Трамп не воспользовался шансом"

Глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт-международник Вячеслав Никонов считает, что президент США не воспользовался шансом улучшить отношения с РФ. По словам политика, со стороны РФ последовала "ответная реакция на те антироссийские меры, которые были осуществлены американской администрацией [бывшего президента США Барака] Обамы". "Тогда с нашей стороны ответа не последовало, чтобы дать шанс администрации Дональда Трампа отменить незаконные меры, которые противоречат всем дипломатическим нормам, действующим в мире", - указал он.

"Однако, несмотря на многочисленные попытки эту проблему решить, американская сторона навстречу не пошла. Отсюда - то, что должно было быть сделано еще в конце прошлого года ,и то, что сделано сейчас", - указал депутат. "Это отложенные контрсанкции, мы давали шанс Трампу, он им не воспользовался" - заявил Никонов.

"Очевидно, что наши контрсанкции носят в чем-то зеркальный характер, но в чем-то являются более жесткими, чем те, которые были предложены американской стороной в декабре", - отметил он. "В нашей стране находится гораздо больше американских дипломатов, чем российских дипломатов находится в Америке. Приведение в соответствие количества дипломатов будет означать, что США придется отправить из нашей страны гораздо больше, чем 30 дипломатов. То есть это даже более жесткие меры, которые мы приняли в отношении США", - пояснил Никонов.

Он назвал абсолютно симметричным ответом приостановление использования посольством США дачи в Серебряном Бору. При этом, по его мнению, болезненным для американских дипломатов будет лишение складских помещений в Москве . "Американский склад на территории Москвы - это для США действительно большой перевалочный пункт для доставки чего угодно в нашу страну. Это более болезненный ответ РФ, чем то, что сделано в отношении нашей собственности", - отметил Никонов.

При этом, по его словам, "Россия, естественно, оставляет шансы для того, чтобы возобновить диалог на тему возврата собственности, но он будет вестись теперь с позиции равных возможностей, а не просто уговаривая США вернуть то, что они отобрали, не имея никакого права".