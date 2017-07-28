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Посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Политика
28 июля, 14:46 UTC+3 МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Джону Теффту передали текст заявления российского ведомства об ответных мерах в отношении американских дипломатов

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Теффт был вызван в пятницу в Министерство иностранных дел России, где замглавы ведомства Сергей Рябков передал ему текст заявления МИД РФ об ответных мерах в отношении американских дипломатов. Об этом сообщили в российском МИД.

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"28 июля в МИД России был вызван посол США Джон Теффт, которому был передан текст заявления МИД России о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты", - говорится в сообщении

МИД РФ в пятницу распространил заявление, принятое в ответ на расширение антироссийских санкций со стороны США. В частности, в нем говорится, что Россия сокращает численность американских дипломатов до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору. 27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему рестриктивные меры в отношении России.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Теффт, Джон Рябков, Сергей Алексеевич
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