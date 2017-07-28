Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в Молдавию

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Румынии не разрешили самолету с вице-премьером Дмитрием Рогозиным пролететь в Молдавию, куда он направлялся на переговоры с президентом Игорем Додоном. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин, который ожидает Рогозина в аэропорту Кишинева.

"Нам сообщили, что власти Румынии не пропустили самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдавию", - сказал Мухаметшин.

Рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев © Flightradar24.com

По его словам, самолет возвращается в Минск. "Нам сообщили, что пассажирский самолет, на котором летел Дмитрий Рогозин, возвращается, и совершит посадку в Минске, после того, как власти Румынии не пропустили его в Молдавию", - сказал Мухаметшин.

Рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев, развернулся в обратном направлении, сделав несколько кругов на границе Венгрии и Румынии. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Рейс вылетел из аэропорта Домодедово в 11:53 мск и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Как свидетельствует данные портала, пассажирский Boeing 737 совершил несколько кругов, на границе Венгрии и Румынии, но так и не вошел в румынское воздушное пространство.

На борту самолета находится вице-премьер Дмитрий Рогозин, который направлялся в столицу Молдавии. Ранее Рогозин сообщил, что молдавские власти пытались препятствовать вылету из аэропорта Домодедово.