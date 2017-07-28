Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в Молдавию

СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите ФоминуКультура 28 июля, 15:43
СК проверит действия врачей, поставивших неверный диагноз школьнице в ЧелябинскеНовости Урала 28 июля, 15:30
Нигерийская экстремистская группировка "Боко харам". ДосьеБиографии и справки 28 июля, 15:30
Первая половина 2017 года стала вторым самым теплым периодом за историю наблюденийСоциальная ответственность 28 июля, 15:21
Отключения в Крыму не коснулись аэропорта Симферополя и Керченской переправыПроисшествия 28 июля, 15:15
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 14:57
Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в МолдавиюПолитика 28 июля, 14:56
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФПроисшествия 28 июля, 14:45
Исинбаева: российских участников ЧМ по легкой атлетике уже можно назвать героямиСпорт 28 июля, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Румынии не разрешили самолету с вице-премьером Дмитрием Рогозиным пролететь в Молдавию, куда он направлялся на переговоры с президентом Игорем Додоном. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин, который ожидает Рогозина в аэропорту Кишинева.
"Нам сообщили, что власти Румынии не пропустили самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдавию", - сказал Мухаметшин.
По его словам, самолет возвращается в Минск. "Нам сообщили, что пассажирский самолет, на котором летел Дмитрий Рогозин, возвращается, и совершит посадку в Минске, после того, как власти Румынии не пропустили его в Молдавию", - сказал Мухаметшин.
Рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев, развернулся в обратном направлении, сделав несколько кругов на границе Венгрии и Румынии. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.
Рейс вылетел из аэропорта Домодедово в 11:53 мск и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Как свидетельствует данные портала, пассажирский Boeing 737 совершил несколько кругов, на границе Венгрии и Румынии, но так и не вошел в румынское воздушное пространство.
На борту самолета находится вице-премьер Дмитрий Рогозин, который направлялся в столицу Молдавии. Ранее Рогозин сообщил, что молдавские власти пытались препятствовать вылету из аэропорта Домодедово.