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Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в Молдавию

Политика
28 июля, 14:56 дата обновления: 28 июля, 15:28 UTC+3

Самолет совершит посадку в Минске, сообщил Фарит Мухаметшин

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Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Сергей Карпов/ТАСС

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Румынии не разрешили самолету с вице-премьером Дмитрием Рогозиным пролететь в Молдавию, куда он направлялся на переговоры с президентом Игорем Додоном. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин, который ожидает Рогозина в аэропорту Кишинева.

"Нам сообщили, что власти Румынии не пропустили самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдавию", - сказал Мухаметшин.

Рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев

Рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев

© Flightradar24.com

По его словам, самолет возвращается в Минск. "Нам сообщили, что пассажирский самолет, на котором летел Дмитрий Рогозин, возвращается, и совершит посадку в Минске, после того, как власти Румынии не пропустили его в Молдавию", - сказал Мухаметшин.

Рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев, развернулся в обратном направлении, сделав несколько кругов на границе Венгрии и Румынии. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Рейс вылетел из аэропорта Домодедово в 11:53 мск и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Как свидетельствует данные портала, пассажирский Boeing 737 совершил несколько кругов, на границе Венгрии и Румынии, но так и не вошел в румынское воздушное пространство.

На борту самолета находится вице-премьер Дмитрий Рогозин, который направлялся в столицу Молдавии. Ранее Рогозин сообщил, что молдавские власти пытались препятствовать вылету из аэропорта Домодедово.

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