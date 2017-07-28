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Источник: Москва не выдвигала требований, кто именно из дипломатов США должен покинуть РФ

Политика
28 июля, 15:18 UTC+3

Источник в МИД России подчеркнул, что была установка на то, чтобы к 1 сентября вписались в указанный лимит

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Москва не предъявляла требований к США о том, кто конкретно из сотрудников американских дипмиссий должен покинуть РФ. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в МИД России.

"Была установка на то, чтобы они к первому сентября вписались в указанный лимит - не больше 455 человек. Как они это будут делать - это их дело", - указал собеседник агентства.

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