Источник: Москва не выдвигала требований, кто именно из дипломатов США должен покинуть РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Москва не предъявляла требований к США о том, кто конкретно из сотрудников американских дипмиссий должен покинуть РФ. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в МИД России.

"Была установка на то, чтобы они к первому сентября вписались в указанный лимит - не больше 455 человек. Как они это будут делать - это их дело", - указал собеседник агентства.