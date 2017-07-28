Рябков: ограничение численности дипломатов США в РФ начнет действовать с 1 сентября

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Первая часть ограничительных мер в отношении американских дипломатов в РФ начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"28 июля американской стороне были объявлены меры по сокращению дипломатического присутствия США в Российской Федерации, а также по приостановке использования объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих посольству США. Первая часть этих мер вводится с 1 сентября", - сказал он.

Рябков также сообщил, что Москва предостерегла Вашингтон от попыток использования решения РФ о контрмерах "для дальнейшего нагнетания, раскручивания этой спирали мер и контрмер". По его словам, Россия будет решать, какие дальнейшие меры принимать в отношении США в зависимости от того, как Вашингтон отреагирует на текущее заявление МИД.

"Мы не исключаем для себя никаких шагов для того, чтобы, так сказать, "привести в чувства" зарвавшихся русофобов, которые сейчас задают тон, на Капитолийском холме прежде всего, и диктуют подобного рода решения. В зависимости от того, как США отреагирует на сегодняшние наши меры, на то, что было объявлено сегодня, мы будем смотреть, что можно предпринять, следует ли это делать, в каких областях, и так далее", - сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва никогда не подчинится американским санкционным приемам, которые использует Вашингтон. "Россия никогда не подчинится подобного рода приемам, мы - за международное право, за справедливое, последовательное нахождение тех столь нужных развязок мировых проблем, которые можно найти только совместно", - сказал Рябков.

При этом дипломат заявил, что Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном. "Россия от диалога и взаимодействия с США там, где это возможно, не отказывается, эмоциям мы не поддаемся, будем последовательно, твердо отстаивая свои интересы, вместе с тем искать варианты решения имеющихся проблем", - сказал он.