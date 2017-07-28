Захарова надеется, что Госдеп в пятницу озвучит число работающих в РФ сотрудников

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что Государственный департамент в пятницу озвучит актуальные данные по численности персонала американских дипломатических учреждений в России.

"На меня обрушились американские СМИ с вопросом о том, сколько всего в России работает сотрудников американских загранучреждений. На мое логичное предложение им уточнить эту цифру в американском посольстве мне было сказано, что "американцы молчат". Надеюсь, в Госдепе сегодня будут поразговорчивее и все-таки сами официально озвучат количество своих сотрудников", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

"Россия никогда не занималась ухудшением двусторонних отношений, - подчеркнула дипломат. - Мы только отвечали, и то с определенного момента, но даже тогда выдерживали максимально долгие паузы, до последнего надеясь на благоразумие партнеров".

"Нашим дипломатам перед Новым годом дали меньше суток на консервацию недвижимости и 72 часа на то, чтобы 35 сотрудников с семьями и детьми покинули страну, - напомнила Захарова. - Российская сторона ждала с ответными мерами семь месяцев, провела несколько раундов переговоров и, не дождавшись конструктивного разговора, ответила не высылкой, а предложением о сокращении сотрудников загранучреждений США до паритетного количества с российскими, предоставив дополнительно к полугодичному сроку предупреждений еще 72 часа".

Как напомнила дипломат, в пятницу МИД России опубликовал заявление, в котором предложил Вашингтону до 1 сентября этого года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.

"Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек, - указала Захарова. - В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ. Российская сторона также приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору".