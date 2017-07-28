Визит Рогозина в Кишинев оказался сорван из-за отказа Румынии пропустить самолет

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Молдавию в пятницу оказался сорван из-за отказал Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией. Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном по его личному приглашению. На следующий день вместе с главой Молдавии он планировал отправиться в Бендеры, где должны состоятся мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.

Представитель МИД Румынии по печати подтвердил корреспонденту ТАСС, что самолету, в котором находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, не было дано разрешения на полет в воздушном пространстве страны. "Мы подтверждаем, что Румыния не была согласна с этим [с пролетом самолета с российским представителем - прим. ТАСС]", - сказал дипломат, отказавшись объяснить причины отказа.

"Ждите ответа ..."

Реакция Рогозина на действия Бухареста не заставила себя ждать. "Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал он на своей страничке в Twitter.

В беседе с корреспондентом ТАСС вице-премьер РФ подчеркнул, что еще в пятницу утром молдавский лидер Игорь Додон проговорил все детали визита с послом России Фаритом Мухаметшиным. "По сути дела, это еще и демарш в адрес молдавского президента", - заключил Рогозин.

Как пояснил Рогозин, решение о полете в Молдавию регулярным рейсом было связано с инцидентом, который возник у чартерного самолета, которым вице-премьер летел в Кишинев несколько лет назад и который власти Румынии попытались принудить к посадке. "В последующие разы мы, в принципе, благополучно пользовались услугами этой (гражданской S7, - прим. ТАСС) авиакомпании, проблем никогда не возникало, - пояснил он, добавив, что маршруты этой авиакомпании проложены в облет Украины. - Проблем с пересечением белорусского, польского, словацкого, венгерского, румынского пространства не возникало".

Рогозин рассказал, что "в этот раз диспетчеры Румынии из Бухареста связались с бортом, для того, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель". "Запретили при этом войти в воздушное пространство, - рассказал вице-премьер. - Когда пилоты связались с Будапештом и попытались договориться, поскольку топливо на борту ограничено, о транзитной посадке в аэропорту Будапешта с тем, чтобы самолет мог дальше проследовать в Кишинев через румынское пространство, а вопрос по делегации был бы решен дополнительно после консультаций с российским МИДом, Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште".

По словам Рогозина, в связи со сложившейся ситуацией (в том числе с заканчивающимся топливом и находящимся на борту большим количеством детей и женщин), экипаж воздушного судна связался с ним. "Было принято решение идти на безопасный запасной аэродром в Минск, с тем, чтобы провести необходимую дозаправку и уже с земли связаться с властями по дальнейшему перелету самолета, с тем чтобы добиться беспрепятственной доставки пассажиров данного самолета", - сообщил вице-премьер.

Глава российской делегации добавил, что с борта авиалайнера связался с российским МИДом и Росавиацией, информация о произошедшем воздушном инциденте была передана. "Все выводы будут сделаны", - пообещал Рогозин.

Реакция президента Молдавии

Игорь Додон в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что данные действия "направлены против сотрудничества с нашим стратегическим партнером, которое активно восстанавливается после встреч президентов Молдавии и России". "А также против урегулирования приднестровской проблемы и восстановления территориальной целостности Республики Молдова, где также наметились позитивные сдвиги", - сказал Додон.

Он напомнил, что планировал обсудить с Рогозиным, который является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, активизацию сотрудничества между двумя странами. Также намечалось, что глава Молдавии вместе с Рогозиным отправится в Бендеры, где на субботу запланированы мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. Там должна была состояться встреча с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским.

Накануне визита

Ранее вокруг визита вице-премьера России в Кишиневе разразился скандал. Накануне Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) указало российскому послу Фариту Мухаметшину на "нецелесообразность проведения в одностороннем порядке" мероприятий по случаю юбилея миротворческой операции. В ведомстве напомнили позицию правительства Молдавии, которое настаивает на замене российских миротворцев на международную миссию гражданских наблюдателей. Со своей стороны, премьер Павел Филип, представляющий сформировавшую правящую проевропейскую коалицию Демократическую партию, приветствовал визит Рогозина. Но отметил, что "его прибытие на военном самолете невозможно". Так чиновник прокомментировал сообщения местных СМИ о том, что российская делегация планирует прилететь на транспортниках Министерства обороны РФ. Хотя Рогозин назвал эту информацию "чушью", группа молдавских активистов призвала власти объявить российского политика персоной нон-грата и разместила онлайн-петицию в поддержку этой инициативы.