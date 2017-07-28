Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия сокращает численность американских дипломатов до 455 человек и закрывает с 1 августа доступ к посольской даче в Серебряном Бору. В распространенном в пятницу заявлении МИД РФ отмечается, что данные шаги были предприняты российской стороной в ответ на расширение антироссийских санкций со стороны США. Посол США в РФ Джон Теффт "был глубоко разочарован и категорически возражал", сообщили в американском диппредставительстве в Москве. Российская сторона оставила за собой право зеркально ответить на любые недружественные шаги со стороны США.

Долго запрягали, но быстро поедут

Россия достаточно долго проявляла терпение. После агрессивного выпада администрации предыдущего президента США Барака Обамы, когда Вашингтон перед новогодними праздниками объявил персона нон грата 35 российских дипломатов и запретил использовать два принадлежащих РФ объекта - в Нью-Йорке и Мэриленде, Москва отказалась от ответных мер в надежде на улучшение двусторонних отношений с новой администрацией - республиканца Дональда Трампа. Однако этого не произошло.

Более того, 27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему рестриктивные меры в отношении России. Только после этого терпение Москвы лопнуло.

Россия "вела и ведет себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечала на явные провокации", говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ. "Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной", - указали в ведомстве.

США, констатировали в Москве, под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции. "Все это идет вразрез с принципами международного права, противоречит положениям Устава ООН, нормам ВТО, элементарным стандартам цивилизованного международного общения", - подчеркнули в дипведомстве.

Принимаются решения о незаконных санкциях в отношении РФ, изымается российская дипсобственность, оформленная в юридически обязывающих двусторонних документах, высылаются из страны российские дипломаты. "Это явно нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и общепризнанную дипломатическую практику", - говорится в заявлении МИД РФ.

В порядке взаимности

Принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией "стали заложником внутриполитической борьбы в самих США". "Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике, - обратили внимание в министерстве. - Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса".

Поэтому Россия предлагает американской стороне до 1 сентября текущего года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве Соединенных Штатов в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. "Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек", - пояснили на Смоленской площади.

В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США "за этим последует зеркальный ответ", предупредили в министерстве.

Кроме того, российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. "Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", - подчеркивается в заявлении.

В этот же день в МИД РФ был вызван посол США в России Джон Теффт, которому был передан текст данного заявления.

До 1 сентября

"28 июля американской стороне были объявлены меры по сокращению дипломатического присутствия США в Российской Федерации, а также по приостановке использования объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих посольству США. Первая часть этих мер вводится с 1 сентября", - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Комментируя сокращение численности американских дипломатов и персонала в РФ до 455 человек, он отметил, что таким образом Россия восстанавливает паритет, "который на протяжении долгого времени нарушался американцами и по большому счету был несправедливым".

Объекты дипсобственности РФ в США были незаконно изъяты администрацией экс-президента США Барака Обамы, напомнил замминистра. "Мы ждали 7 месяцев. Завтра ровно 7 месяцев, возврата этой собственности не произошло. Нам пытались выдвигать всякие неприемлемые условия, и в итоге чаша терпения переполнилась", - сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул также, что "Россия никогда не подчинится подобного рода приемам, мы - за международное право, за справедливое, последовательное нахождение тех столь нужных развязок мировых проблем, которые можно найти только совместно". Рябков напомнил, что накануне сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, согласно которому против России предполагается ввести санкции, которые предполагают создание сложностей для российского развития, проведения внешней политики РФ и создание обстановки "неприятия России как надежного партнера".

"Есть еще один важный момент, об этом президент России (Владимир Путин - прим. ТАСС) сказал предельно четко вчера в Финляндии. США в свойственной им манере, обращаясь к нелегитимным, противозаконным приемам, стараются одновременно получить для себя конкурентные преимущества. В этом законодательстве есть целый набор мер, направленных на то, чтобы осложнить нормальное функционирование российских хозяйственных операторов, российских компаний в самых разных областях. Ясно, что альтернативу американцы создают для себя", - сказал он.

"Мы предостерегаем Вашингтон от попыток использовать эту ситуацию для дальнейшего нагнетания, раскручивания этой спирали мер и контрмер", - добавил дипломат.

Президент одобрил

Президент России Владимир Путин одобрил заявление МИД РФ. "Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль пока ничего не будет добавлять к заявлению внешнеполитического ведомства. "По всем санкционным и контрсанкционным делам было заявление МИДа, там все изложено, мне нечего добавить. Соответственно, добавлять я не буду", - сказал представитель Кремля.

Он призвал внимательно ознакомиться с текстом документа и обратил внимание на то, что "это связано с принятием нового закона о санкциях". "В заявлении МИДа об этом говориться", - напомнил Песков.

Заявление МИД РФ в ответ на новый закон США с антироссийскими санкциями появилось до того, как закон утвердил президент США, поскольку большее значение имеет документ, одобренный Сенатом Конгресса США. На просьбу журналистов пояснить, почему ответ РФ на антироссийские санкции появился до подписания закона Трампом, Песков ответил: "Потому, что в данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, в которой [закон] вышел уже после Сената". "Технологически эта форма уже представляется почти окончательной", - отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что в заявлениях Белого дома "вообще речь шла о возможном ужесточении [санкций], поэтому сути дела это не меняет".

Посол разочарован

Посольство США в РФ получило официальное уведомление МИД России о мерах Москвы в отношении дипмиссии, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе американского диппредставительства.

"Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения", - отметили в пресс-службе. "Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение", - добавили в диппредставительстве.

Показательно, что Москва не предъявляла требований к США о том, кто конкретно из сотрудников американских дипмиссий должен покинуть РФ. "Была установка на то, чтобы они к первому сентября вписались в указанный лимит - не больше 455 человек. Как они это будут делать - это их дело", - сообщил ТАСС источник в МИД РФ.

При этом в посольстве США в России ТАСС не пояснили, сколько именно американских дипломатов сейчас находятся на российской территории и, соответственно, сколько человек вынуждены будут покинуть страну.

По словам собеседника агентства, постановка вопроса о том, какое именно число сотрудников американских дипмиссий находится постоянно в России, "некорректна, эта цифра плавающая". "Есть значительное количество принятых на месте граждан Российской Федерации, есть категория представителей различных американских ведомств, которые приезжают сюда на временной основе, не в длительные, но и не в короткие (на несколько дней) командировки", - отметил он.

Эмоциям не поддаемся, от диалога не отказываемся

Однако, несмотря на достаточно сложную ситуацию в российско-американских отношениях, РФ не отказывается от диалога с США и будет искать решения имеющихся проблем, заявил Рябков. "Россия от диалога и взаимодействия с США там, где это возможно, не отказывается, эмоциям мы не поддаемся, будем последовательно, твердо, отстаивая свои интересы, вместе с тем искать варианты решения имеющихся проблем", - сказал он.