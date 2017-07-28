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Мосгоризбирком просит ТИКи обратить внимание на финотчеты кандидатов после скандала с ЛДПР

Политика
28 июля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Ранее в отчетах кандидатов от ЛДПР обнаружили расходы "на поборы и откаты" и "на девок румяных"

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия направила во все столичные территориальные избиркомы (ТИК), организующие выборы в советы депутатов, письмо с просьбой проверить финансовые отчеты кандидатов на предмет некорректных формулировок после того как в отчетах кандидатов от ЛДПР обнаружились расходы "на поборы и откаты" и "на девок румяных". Об этом сообщил в пятницу ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Об отчетах кандидатов от ЛДПР в совет депутатов района Южное Бутово написала 26 июля "Новая газета". Позже в ЛДПР заявили СМИ, что кандидаты по ошибке скачали такую форму финансового отчета из непроверенного источника.

Ранее о направлении письма сообщил РБК со ссылкой на сам документ. Комментария Мосгоризбиркома в материале не приводилось. 

"Направили [обращение в территориальные избиркомы]", - подтвердил Реут.

По его словам, о других подобных инцидентах с отчетами комиссии не известно. "Мы больше об этом не слышали", - сказал он.

Реут подчеркнул, что такие ошибки в финансовых отчетах - "само по себе не основание, чтобы отменять регистрацию или отказывать в регистрации". "Но комиссии с ними проведут работу и настоятельно попросят все-таки привести отчеты в соответствие с законом", - добавил он. Член Мосгоризбиркома сообщил, что в случае выявления подобных формулировок в финансовых отчетах избиркомы должны уведомить кандидатов об ошибках и дать им возможность исправить их.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах Старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк Новой Москвы.

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