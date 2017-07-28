Небензя: Россия не теряет надежды на диалог с США

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Отношения между Россией и Соединенными Штатами становятся все хуже и хуже, но Москва не теряет надежды на конструктивный диалог в ООН.

Об этом заявил в пятницу ТАСС постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя в первом интервью после вступления в должность.

По его словам, Россия всегда выступает "за диалог со всеми сторонами, что бы ни происходило". "Конечно, отношения, особенно в свете последних событий, произошедших в Вашингтоне, у нас, даже уже не мягко говоря, становятся все хуже и хуже, но мы не теряем надежды на конструктивный диалог с нашими американскими партнерами в ООН, в Совете Безопасности по вопросам поддержания международного мира и безопасности. Без этого диалога как им нельзя, так и нам нельзя, нам не жить друг без друга", - сказал собеседник агентства.

О работе в ООН

Небензя также отметил, что задачи, стоящие перед Россией в ООН, не меняются, и Москва будет работать над тем, чтобы организация стала инструментом для решения многочисленных и беспрецедентных мировых кризисов.

"Задачи с моим приездом не меняются, у нас есть политика в отношении Организации Объединенных Наций, мы поддерживаем ее", - сказал дипломат, отметив, что ООН - это "единственная по сути своей универсальная организация во всем мире".

По его словам, Россия будет "работать над тем, чтобы эта универсальная организация стала инструментом широкого политического консенсуса и поддержания международного мира и безопасности, решения тех многочисленных и беспрецедентных кризисов, которые сейчас в мире существуют".

Небензя также отметил, что ожидает комфортной работы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По словам Небензи, их встреча, хотя и была протокольной, прошла "очень хорошо", и им удалось поговорить о "субстантивных вопросах". "Генеральный секретарь - человек умный, хорошо знающий систему ООН, понимающий, чем он занимается. Уверен, что с ним будет комфортно работать", - сказал собеседник агентства.

Небензя сообщил, что у него пока не было контактов с дипломатами западных стран, однако отметил, что рассчитывает встретиться с ними "в ближайшие дни".

О реформе ООН

ООН, как и любая организация, нуждается в реформировании, но данный процесс должен быть открытым, а принимаемые решения должны быть основаны на консенсусе, отметил Небензя. По его словам, эффективность работы ООН зависит от наличия или отсутствия политической воли у стран, которые входят в ее состав.

"Ругать саму организацию за то, что ее страны-члены не могут договориться, бессмысленно. Но конечно, как и всякая организация, ООН <...> нуждается в реформировании, в разумном реформировании, повышении ее эффективности", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что этот процесс должен быть транспарентным, а решения, связанные с реформированием ООН, следует принимать "на основе консенсуса стран-членов".

О борьбе с терроризмом

Постпред считает укрепление и расширение сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом одной из важнейших задач международного сообщества.

"Россия выступает за создание широкой антитеррористической коалиции, и это одна из самых главных задач в деятельности ООН, - отметил он. - Пока, к сожалению, такая коалиция не создана и, скажу без обиняков, не по нашей вине. Мы к этому дело ведем".

"Сейчас идет процесс реформирования контртеррористической архитектуры, - продолжил дипломат. - Скоро приступит к своим обязанностям новый заместитель генерального секретаря ООН, который, по счастливому совпадению, является нашим соотечественником - Владимир Воронков, опытный дипломат, постпред России в Вене. Он приступит к своим обязанностям в сентябре. Это, безусловно, одна из главных реформ, которые мы сейчас преследуем в ООН".