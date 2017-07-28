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Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США

Политика
28 июля, 18:56 UTC+3

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Россия "по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США"

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном подчеркнул, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств США и РФ вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ по итогам беседы.

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"Сергей Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона, - отметили в министерстве. - Такие действия включали незаконные санкции против России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию нашей дипломатической собственности".

Министр акцентировал, что Россия "делала все возможное, чтобы выправить отношения, в ответ на американские провокации вела себя сдержанно".
 
"Однако последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации, - констатировали в дипведомстве РФ. - Принятые нами ограниченные и абсолютно адекватные меры - это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии".

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Лавров подтвердил, что Россия "по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня, однако это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов".

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты по всем вопросам российско-американских отношений, информировали в МИД РФ.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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