Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном подчеркнул, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств США и РФ вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ по итогам беседы.
"Сергей Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона, - отметили в министерстве. - Такие действия включали незаконные санкции против России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию нашей дипломатической собственности".
Лавров подтвердил, что Россия "по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня, однако это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов".
Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты по всем вопросам российско-американских отношений, информировали в МИД РФ.