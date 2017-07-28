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РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - Кишинев

Политика
28 июля, 19:16 дата обновления: 28 июля, 19:35 UTC+3

МИД РФ расценивает действия властей Румынии как сознательную провокацию и ждет от Бухареста объяснений инцидента

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Здание министерства иностранных дел РФ

Здание министерства иностранных дел РФ

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Временному поверенному в делах Румынии в России выражен решительный протест в связи с запретом Бухареста на пролет самолета Москва - Кишинев, говорится в сообщении МИД России

"В МИД России временному поверенному в делах Румынии в России Виорелу Кожокару был выражен решительный протест в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского пассажирского самолета авиакомпании Globus, выполнявшего 28 июля регулярный рейс по маршруту Москва - Кишинев", - информировали в МИД.

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"Было подчеркнуто, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом, - говорится в сообщении дипведомства. - Они не смогли своевременно добраться до места назначения".

В МИД РФ указали, что в Москве расценивают этот инцидент "как сознательную провокацию, наносящую серьезный ущерб двусторонним отношениям". "Призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения", - добавили в МИД РФ.

Визит Дмитрия Рогозина в Молдавию в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией. По данным авиакомпании S7, регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны".

Лайнер совершил посадку в Минске, после чего заместитель председателя российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии.

Рогозин направлялся в Кишинев на переговоры с Игорем Додоном по его личному приглашению. Представитель МИД Румынии по печати подтвердил корр. ТАСС, что самолету, в котором находился Рогозин, не было дано разрешение на полет в воздушном пространстве страны.

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