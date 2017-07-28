РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - Кишинев

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РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - КишиневПолитика 28 июля, 19:16
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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Временному поверенному в делах Румынии в России выражен решительный протест в связи с запретом Бухареста на пролет самолета Москва - Кишинев, говорится в сообщении МИД России
"В МИД России временному поверенному в делах Румынии в России Виорелу Кожокару был выражен решительный протест в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского пассажирского самолета авиакомпании Globus, выполнявшего 28 июля регулярный рейс по маршруту Москва - Кишинев", - информировали в МИД.
"Было подчеркнуто, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом, - говорится в сообщении дипведомства. - Они не смогли своевременно добраться до места назначения".
В МИД РФ указали, что в Москве расценивают этот инцидент "как сознательную провокацию, наносящую серьезный ущерб двусторонним отношениям". "Призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения", - добавили в МИД РФ.
Визит Дмитрия Рогозина в Молдавию в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией. По данным авиакомпании S7, регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны".
Лайнер совершил посадку в Минске, после чего заместитель председателя российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии.
Рогозин направлялся в Кишинев на переговоры с Игорем Додоном по его личному приглашению. Представитель МИД Румынии по печати подтвердил корр. ТАСС, что самолету, в котором находился Рогозин, не было дано разрешение на полет в воздушном пространстве страны.