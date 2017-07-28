Рогозин потребовал применить жесткие меры к Румынии и Молдавии из-за срыва его визита

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что действия Румынии и правительства Молдавии по срыву его визита требуют ответных мер. Свой комментарий он разместил в Facebook.

"Резкость моих высказываний вызвана переживаниями за состояние пассажиров нашего рейса. Большинство из них возвращалось на родину. Я всегда летал в Молдову обычными рейсами российских авиакомпаний. Безобразная выходка румын и молдавского правительства требует тщательного анализа, выверенных и адресных жестких ответных мер", - написал он.

Ранее сообщалось, что визит Рогозина в Молдавию в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией. По данным авиакомпании S7, регулярному рейсу по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии.

Как затем отметил Рогозин, страны Запада "никогда не смирятся" с желанием РФ быть свободной и сильной страной. "Их вполне устраивала похмельная Россия 90-х, но никогда они не смирятся с нашим желанием быть свободными и сильными. И лучшим ответом на все эти санкции и мелкие пакости - быть тем, кем мы хотим быть - свободными и сильными, - написал он. - А как между делом надавать по ушам мелким пакостникам, решим в рабочем порядке".

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном по его личному приглашению. Представитель МИД Румынии по печати подтвердил ТАСС, что самолету, в котором находился Рогозин, не было дано разрешения на полет в воздушном пространстве страны.