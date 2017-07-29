Рябков: российский ответ на санкции США восстанавливает баланс между сторонами

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские контрмеры в ответ на санкции США восстанавливают баланс в работе дипмиссий двух стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу ABC.
"Мы остановились в наших действиях точно в том моменте, когда можно сказать: мы равны в том, как работают наши дипломатические миссии в Москве и других российских городах, и в Вашингтоне и других американских городах, - сказал он. - Нет никакой разницы между двумя сторонами".
Рябков отметил, что в силу этого в Москве не видят оснований для новых антироссийских мер США, но готовы дать ответ в случае, если они последуют.
"В нашем распоряжении есть большой набор инструментов..., - продолжил Рябков. - Было бы полным профессиональным провалом с моей стороны раскрывать сейчас возможные варианты, но могу заверить вас, что на столе различные сценарии, и рассматриваются различные возможности ответа, как симметричного, так и не симметричного".
Замглавы МИД РФ при этом отметил, что попытки повлиять на действия Москвы с помощью санкций обречены на провал. "Российская экономика не развалилась (в результате предыдущих санкций - прим. ТАСС), - продолжил он. - Очень неудачная попытка некоторых членов Конгресса изменить это потерпит неудачу снова, в этом я уверен".
"Россия ничего не делает под давлением", - подчеркнул Рябков.
Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за него проголосовало большинство членов Палаты представителей.
Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", поступил на подпись Дональду Трампу.
В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.