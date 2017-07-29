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Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи

Политика
29 июля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Марина Джангава и Анника Кесян были осуждены за отправку знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин помиловал россиянок Марину Джангава и Анник Кесян, осужденных за госизмену. Соответствующие указы опубликованы в субботу на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что указы вступят в силу в течение десяти дней с момента опубликования.

В апреле обе жительницы Сочи, отбывающие наказание за государственную измену, были переведены из колоний в следственный изолятор.

Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье "Госизмена" УК РФ за отправку в 2008 году знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, а в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии. В апреле этого года обе женщины были переведены в следственный изолятор "Лефортово" после того, как президент России Владимир Путин помиловал осужденную по такой же статье другую жительницу Сочи Оксану Севастиди.

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