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Путин назначил нового посла РФ в Мозамбике

Политика
29 июля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Александр Суриков ранее занимал должность посла России в Белоруссии

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Сурикова послом России в Республике Мозамбик. Об этом говорится в указе, опубликованном в субботу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Сурикова Александра Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик", - говорится в документе.

Занимавший этот пост ранее Андрей Кемарский другим указом президента освобожден от должности. "Освободить Кемарского Андрея Вадимовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мозамбик и Королевстве Свазиленд по совместительству", - говорится в соответствующем указе.

Ранее Александр Суриков занимал должность посла России в Белоруссии.

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