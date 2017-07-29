Путин назначил нового посла РФ в Мозамбике

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Сурикова послом России в Республике Мозамбик. Об этом говорится в указе, опубликованном в субботу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Сурикова Александра Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик", - говорится в документе.

Занимавший этот пост ранее Андрей Кемарский другим указом президента освобожден от должности. "Освободить Кемарского Андрея Вадимовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мозамбик и Королевстве Свазиленд по совместительству", - говорится в соответствующем указе.

Ранее Александр Суриков занимал должность посла России в Белоруссии.