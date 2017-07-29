Путин подписал указ о совершенствовании системы руководства КТО на территории СКФО

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О совершенствовании системы управления Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации". Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Документ устанавливает, что в состав Объединенной группировки привлекаются соединения, воинские части, подразделения войск национальной гвардии РФ и Вооруженных Сил РФ, а также органов МВД, МЧС, ФСБ и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба.

Общее руководство деятельностью Объединенной группировки возлагается на главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.