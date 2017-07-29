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Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в Молдавию

Политика
29 июля, 17:23 дата обновления: 29 июля, 17:28 UTC+3

Как отметил вице-премьер правительства РФ, санкции "будут выверенные и очень адресные"

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия готовит адресные санкции в отношении лиц, принявших в пятницу решение об отказе пропустить российский самолет в воздушное пространство Румынии и сорвавших тем самым визит вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдавию. Об этом сообщил Рогозин в субботу в интервью, отрывок из которого был продемонстрирован на телеканале "Россия 24".

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"Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные", - сказал он.

Визит Рогозина в Молдавию в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией авиакомпании S7. Регулярному рейсу по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном по его личному приглашению.

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