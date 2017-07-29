МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает инцидент в воздушном пространстве Румынии спланированной провокацией. Такую оценку случившемуся накануне с рейсом авиакомпании S7, летевшим по маршруту Москва - Кишинев, он дал в интервью каналу "Россия-24".

"Это очевидная провокация, которую сложно было предвидеть, потому что маршрут был часто используемый, - сказал он. - Они поставили под угрозу пролет гражданского самолета (а иных вариантов-то лететь туда нет: чартер туда не пропускают, военные борты не пропускают). Они эту провокацию совершили не только по отношению ко мне, по отношению к молдавским гражданам, которые летели со мной одним самолетом".

Рогозин напомнил, что в силу этих обстоятельств была достигнута договоренность на пролет в Молдавию гражданскими рейсами. "Я пять или шесть раз летал в Приднестровье в качестве спецпредставителя президента именно гражданскими авиационными компаниями", - отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что этот маршрут был согласован, и молдавские власти о нем знали. "Санкции и так сами по себе незаконные, но сама Румыния в прошлом году заявляла о том, что не видит никаких препятствий, чтобы транзитом через ее воздушное пространство пролетали люди, включенные в санкционные списки", - подчеркнул он.

"Это часть большой провокации и эскалации напряжения, которое у нас происходит", - заявил Рогозин. Он добавил, что за инцидентом стоят несколько заинтересованных лиц. "Во-первых, это мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы, и которая понимает, что у нее сложные проблемы с законом и им нужно было как-то встать на одну сторону баррикад с Западом, то есть именно они стояли за организацией провокаций против наших артистов, миротворцев, которые ехали как раз на юбилей миротворческой операции на Днестре", - сказал вице-премьер. С другой стороны Рогозин назвал Румынию, которая по его оценке "стала совершенно очевидной марионеткой США".

Зампред правительства рассказал, что еще в бытность свою послом РФ при НАТО наблюдал за румынскими политическими реалиями. "Это одни из самых заводил всех антироссийских кампаний вместе с прибалтами и англичанами. Вот это группировка самая главная, главный детонатор всего огня против России. Поэтому от них следовало этого ожидать", - заключил он.

Ранее сообщалось, что визит Рогозина в Молдавию в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией. По данным авиакомпании S7, регулярному рейсу по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии.

Главная задача РФ по Приднестровью

Возобновление диалога между властями Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является главной задачей России в этом регионе, заявил Рогозин.

"Сейчас главная роль России в отношениях между Кишиневом и Тирасполем - это хотя бы возобновление хоть какого-то диалога, который касается прежде всего интересов простых людей, это вопросы транзита транспортных средств, это вопросы, связанные с попыткой блокады", - сказал он, отметив, что в этой блокаде участвуют Молдавия и Украина. В целом, по его словам, нужно решать вопросы, связанные с экономическими правами людей, проживающих в Приднестровье.

"Напомню, там проживают 500 тыс. человек, из них 200 тыс. - наши граждане, граждане России. Поэтому, просто пользуясь случаем, хочу сказать, что если хоть один волос упадет с головы гражданина России, ответ будет крайне жесткий", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Он заключил, что его задачей в качестве представителя президента РФ по Приднестровью было начало диалога между Кишиневом и Тирасполем, который на сегодняшний день отсутствует. "Все меня ждали", - напомнил Рогозин о планировавшихся встречах с президентом Молдавии Игорем Додоном и руководителем ПМР Вадимом Красносельским.

Теперь вице-премьер России планирует встретиться с президентом Молдавии в Тегеране 4 августа на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

"Я планирую в ближайшее время, уже через неделю, встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном, мы с ним будем вместе на инаугурации нового иранского президента Роухани в Тегеране, и там запланирована наша с ним встреча на полях этих торжеств", - сказал Рогозин. Он добавил, что "будет серьезный разговор, нам нужны гарантии, чтобы обеспечить нормальный диалог".

По словам Рогозина, у него также запланирована отдельная встреча с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. "Красносельский также будет у меня на следующей неделе, пока это отдельно, но мы стимулируем их к тому, чтобы они [Красносельский и Додон] все-таки повстречались в интересах конкретных людей, которые через границу общаются", - сказал Рогозин.