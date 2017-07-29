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Заявление Тиллерсона по санкциям вызвало недоумение в посольстве РФ в США

Политика
29 июля, 21:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июля. /ТАСС

Методы давления и нажима в отношении России не работают, подчеркнула пресс-служба посольства

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ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о принятом Конгрессом законопроекте по санкциям не может вызывать ничего, кроме недоумения. Об этом заявила в субботу пресс-служба посольства России в США.

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"Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в Конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", - подчеркнула пресс-служба посольства.

Как говорилось в заявлении Тиллерсона, американская администрация надеется, что дальнейшее взаимодействие Москвы и Вашингтона позволит избежать применения Соединенными Штатами санкций в отношении России. "Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по крупным глобальным вопросам, и что эти санкции более не понадобятся", - свидетельствует шеф американской дипломатии.

Одновременно он утверждает, что новое санкционное законодательство США отражает желание американского народа видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. "Практически единогласные голосования в [Палате представителей и Сенате] Конгресса по законопроекту о санкциях отражают решительную волю американского народа, который хочет, чтобы Россия сделала шаги к улучшению отношений с Соединенными Штатами", - считает Тиллерсон.

"Мы будем тесно работать с друзьями и союзниками, чтобы гарантировать, что наши сигналы России, Ирану и Северной Корее понимаются ясно", - добавляет глава внешнеполитического ведомства США.

Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только двое. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против 3). Белый дом в пятницу сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
Санкции в отношении России
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