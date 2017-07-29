Рогозин: РФ пока продолжит поставку ракетных двигателей для США

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия пока намерена продолжить поставки ракетных двигателей для США. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в субботу в интервью телеканалу "Россия 24".

"Не только ракетные двигатели. Они интересно говорят: в чем они заинтересованы, они это стараются не трогать. Они говорят: "Космос вне политики". Мы принимаем во внимание лозунг "Космос вне политики, но ничто не вечно под луной", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

США не прекращают сотрудничество с РФ в космической сфере, так как "американцам невозможно отделить свой сегмент и сделать его самостоятельным, им не на чем запускать свои ракеты", добавил Рогозин.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в $1 млрд, было заключено в 1997 году. Ранее Конгресс США из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование двигателей после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Сразу же после этого консорциум ULA заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно еще 20 РД-180 до 2020 года.