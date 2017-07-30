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Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь транзитом через Москву

Политика
30 июля, 12:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июля. /ТАСС

При этом вице-премьер не уточнил, куда направлялся Теодор Мелешкану

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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

© Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану не полетел транзитом через Москву после истории с самолетом с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которому румынские власти 28 июля запретили пролет через воздушное пространство этой страны в Молдавию. Об этом Рогозин рассказал журналистам.

"Кстати, их министр иностранных дел [Румынии] хотел пролетом остановиться в Москве, на всякий случай уже полетел другим маршрутом", - сказал зампред правительства РФ, не уточнив подробности того, куда направлялся руководитель внешнеполитического ведомства Румынии, и о какой дате идет речь.

Рогозин уточнил лишь, что речь шла о полете транзитом через Москву.

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Персоны
Мелешкану, Теодор Рогозин, Дмитрий Олегович
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