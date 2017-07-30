Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие самоубийству. Закон вносит изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и существенно увеличивает санкции статей УК, "предусматривающих ответственность за указанные деяния", говорится в справке к закону Государственно-правового управления.

Документ был одобрен Советом Федерации 25 июля. Согласно закону, увеличивается практически вдвое срок максимальной уголовной ответственности за склонение детей к самоубийствам - с восьми до 15 лет.

Законом также увеличены сроки лишения свободы с пяти-восьми лет до 8-15 лет по ч. 2 ст. 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, беременной женщины, а также в отношении двух или более лиц, либо организованной группы по предварительному сговору, либо с использованием средств массовой информации или интернета.

Одновременно поправками в ст. 110.1 и 110.2 УК РФ ужесточается ответственность за действия "по склонению к совершению самоубийства или содействию совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство".

Наказание по этим статьям теперь составит от пяти до 10 лет лишения свободы (в настоящее время максимальное наказание составляет пять лет). При этом ответственность за эти деяния в отношении детей и беременных также ужесточается и составит от шести до 12 лет тюрьмы (в настоящее время - до шести лет).

А если подстрекательство к суициду сопровождалось публичными призывами, в том числе через интернет, а также носило групповой, организованный характер и обернулось смертью двух или более несовершеннолетних, то сроки составят от восьми до 15 лет тюремного заключения.

Повышается также уголовная ответственность за создание так называемых "групп смерти", то есть за организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийствам среди подростков, до 5-10 лет лишения свободы (в настоящей редакции - до четырех лет). Отягощающим обстоятельством является публичное распространение через СМИ и социальные сети.

В этих случаях наказание составит от пяти до 15 лет лишения свободы (в настоящее время - до шести лет).