Путин подписал закон по вопросам гражданства РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, касающийся вопросов российского гражданства - о введении присяги для новых граждан, об упрощенном предоставлении гражданства РФ украинцам и об отзыве гражданства у террористов. Документ, опубликованный в воскресенье на интернет-портале правовой информации, принят Госдумой 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.

Документ законодательно закрепляет текст присяги для лиц, которые получают российское гражданство. Присяга приносится после принятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве РФ, решения о предоставлении гражданства РФ. Отказ от присяги приведет к отмене такого решения.

Закон снимает препятствия для получения российского гражданства украинцами. Поправками оговаривается заявительный порядок, без предоставления справки от компетентных национальных органов, при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

Закон также сохраняет концептуальные положения об отмене решений о предоставлении гражданства России для осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность. Закон устанавливает, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя РФ, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отзыва решения о предоставлении гражданства РФ.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2017 года.