Путин: отношение США к России если и поменяется, то не скоро

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что отношение США к России если и поменяется, то произойдет это не скоро.

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему [в отношении США к РФ], питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро, - заявил он в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. - Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем".

Путин заметил, что при этом он не говорит пока "про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов".

На вопрос, почему одна из ответных мер - сокращение американской дипмиссии - будет принята сейчас, Путин заявил: "Потому что американская сторона опять предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией".

Что же касается дополнительных ограничительных мер в ответ на недружественную политику Вашингтона, то вводить их в настоящий момент президент РФ не считает целесообразными, поскольку это будет вредить международным связям самой Москвы.

Отвечая на вопрос о решении сократить число американских дипломатов в РФ, Путин отметил, что "с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно". "Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников - работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации", - пояснил он.

Возможности для новых контрсанкций

Путин отметил, что возможный набор дополнительных ограничений со стороны России в отношении США большой. "Вопрос в том, нужно или не нужно делать еще, и какой набор у нас есть", - сказал он.

"У нас есть, конечно, что сказать, и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно", - сказал российский лидер. "Это будет вредить и развитию международных отношений, и вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб", - считает он.

"Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениям нашего сотрудничества, - предположил Путин. - Ну, если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов, но я надеюсь, что до этого не дойдет". "Я на сегодняшний день против", - подчеркнул он.

Возможности для сотрудничества

При этом у РФ и США есть сферы, где сотрудничество очень важно, отметил Путин. "Есть очень важные сферы нашего взаимодействия. Это и область ограничения оружия массового уничтожения - здесь мы, безусловно, играем ведущую скрипку наряду с Соединенными Штатами - и укрепление этого режима, борьба с терроризмом".

По оценке Путина, в этом уже есть неплохие результаты. "Судя по тому, что сделано было в последнее время, уж посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация, но в последнее время по созданию зоны деэскалации в Сирии это конкретный шаг, конкретный результат совместной работы, - подчеркнул он. - Не только в интересах Сирии, России, но и в интересах Иордании, Израиля, значит, - и Соединенных Штатов, имея в виду, что это регион интересов Соединенных Штатов. И Израиль - один из основных союзников Соединенных Штатов. Так что мы работаем и добиваемся результатов даже сейчас, даже в этой достаточно сложной ситуации".

Путин назвал и другие сферы возможного взаимодействия. "Скажем, у нас есть хорошие планы по работе в дальнем космосе. Например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры", - сказал он.

Президент упомянул и вопросы кибербезопасности. "Мы, я уже говорил об этом, предлагали неоднократно американской стороне наладить взаимодействие друг с другом с целью обеспечить свои интересы - и наши, и американские, и вообще во всем мире поставить под контроль подобного рода такую негативную деятельность, как киберпреступность, - рассказал он. - Вместо того, чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения о вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов".

Взаимодействие, по мнению российского лидера, может быть налажено в экономике, в том числе в энергетике, авиации, освоении космоса. "У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть работа хорошая в большом достаточно объеме и те же самые хорошие перспективы, - заключил Путин. - Я не говорю о пусках американских ракет, которые осуществляются на наших двигателях, не говорю о международной космической программе".

Действия США против России

Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовали 98 законодателей, против - только двое. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.

В свою очередь МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Кроме того, по его свидетельству, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.