Рябков: взаимодействие России и США по Сирии улучшилось

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ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Российско-американское сотрудничество, направленное на преодоление конфликта в Сирии, улучшилось за последнее время. Об этом заявил в интервью телекомпании ABC заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"В действительности мы в последнее время работаем более позитивным образом по Сирии. Я надеюсь, что этот позитивный опыт может распространиться и на другие сферы", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства США.
"Происходящее в Сирии в плане создания зоны деэскалации в юго-западной части страны представляет собой яркий пример того, что все еще возможно. Я также думаю, что мы [Россия и США] являемся партнерами на таких платформах, как астанинский процесс, женевский процесс. Мы работаем по гуманитарным вопросам. Несмотря на разногласия, мы добились огромного прогресса в ликвидации сирийской военной химической программы", - отметил Рябков.
"Мы все еще надеемся, что <...> [Сирия] может быть превращена в страну, в которой восстановлена стабильность, в суверенное независимое государства, надлежащим образом интегрированное в международную систему", - продолжал заместитель главы МИД.
"Сирийцы сами должны решать, что делать со своей страной. Другим, включая нас, да и США, если речь пошла об этом, следует помогать им. В этом заключается все ядро, неотъемлемый элемент российской политики в отношении Сирии. Мы приглашаем США поступать таким же образом", - подчеркнул Рябков.