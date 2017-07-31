Рябков: РФ не поддержит решения СБ ООН, нацеленные на экономическое удушение КНДР

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Россия выступает категорически против попыток экономического удушения КНДР и не даст согласия на подготовку резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, ставящей подобные цели. С таким предупреждением выступил в продемонстрированном в воскресенье интервью телекомпании ABC заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Из его высказываний следовало, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсуждается проект не то одной, не то сразу нескольких новых резолюций СБ, предусматривающих ужесточение санкций в отношении КНДР. Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства России не уточнил, по чьей инициативе был выработан данный документ или документы. Американские СМИ ранее сообщали об одном проекте резолюции, подготовленном и распространенном Вашингтоном среди остальных постоянных членов Совбеза ООН.

Красная линия

"Мы находимся в процессе обсуждения проекта резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает дальнейшие меры (в отношении КНДР - прим. ТАСС). И мы готовы сделать это. Но эта резолюция не должна уравнивать меры, нацеленные на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна в области разработки ядерного оружия и ракетной техники, с вопросом экономического удушения целой страны. Здесь проходит красная линия, которую нам не следует пересекать", - подчеркнул Рябков.

"Мы надеемся, что коллективно и в духе сотрудничества найдем в Нью-Йорке в Совете Безопасности путь вперед, и мы продолжим свои двусторонние обмены с Вашингтоном по этому вопросу, поскольку тот очень серьезен и опасен, и мы обеспокоены, - сказал заместитель главы МИД. - Северная Корея находится чрезвычайно близко к границам России".

Готовность к сотрудничеству

Как заверил Рябков, Россия не намерена уклоняться от взаимодействия с США, призванного способствовать преодолению кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. "Мы готовы работать в духе сотрудничества с США, с нынешней (американской - прим. ТАСС) администрацией, с госсекретарем [Рексом] Тиллерсоном и всеми членами его команды над мирным <...> урегулированием данного вопроса - денуклеаризацией всего Корейского полуострова. Я бы надеялся, что все <...> будут демонстрировать сдержанность. Провокации северокорейской стороны недопустимы, потому Россия работает с остальными, включая США, Китай, над серией резолюций Совета Безопасности ООН, которые по существу вводят (ограничительные - прим. ТАСС) меры в отношении Северной Кореи, так как Северная Корея не соблюдает международное право и иные решения", - заявил замминистра.

"Но, сказав это, я бы добавил, что нам, как и в этой игре "око за око" между Москвой и Вашингтоном, следует в Северо-Восточной Азии быть очень осторожными, чтобы не причинить дальнейшего ущерба. Нам следует проявлять сдержанность. Если США и их союзники, с которыми у нас отличные отношения, проявят сдержанность, думаю, это будет увидено и воспринято в Пхеньяне. И таким образом мы откроем там иную главу", - подчеркнул Рябков.

Оценки ракетной программы

Замминистру также был задан вопрос о том, когда, по прогнозам России, у КНДР появится межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой, способная достичь континентальной части США. Рябков в ответ сообщил, что этот срок измеряется годами.

"Я думаю, нас отделяют годы и годы от того момента, когда они смогут использовать в качестве оружия (свои ракеты - прим. ТАСС). То, что они испытывают, представляет собой совершенно примитивные устройства, на подготовку которых требуются месяцы и которые по существу являются (разнородными - прим. ТАСС) частями оборудования со своего рода проводкой и своего дополнительными элементами вокруг них, попросту неприспособленными для того, чтобы их устанавливали на какую-либо ракету", - отметил Рябков. По его словам, миниатюризация ядерного боезаряда "потребовала бы совершенного другого <...> качества технологий".

"Мы расходимся с США в оценке угрозы со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что в предыдущем случае испытывалась ракета промежуточной дальности, а не межконтинентальная баллистическая ракета, как говорит правительство США", - констатировал Рябков, затронув тему пуска, произведенного Пхеньяном 4 июля.

"Но все это надо обсуждать, это подлежит обсуждению, нам следует найти надлежащий путь вперед, опирающийся на по- настоящему общую основу", - добавил замглавы российской дипломатии.

Позиция США

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота ее полета составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Американская администрация настойчиво добивается прежде всего от Китая и России свертывания значительной части экономического сотрудничества с Северной Кореей.