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Путин продлил срок госслужбы Гатилову и Карасину

Политика
31 июля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Срок федеральной государственной гражданской службы заместителям главы МИД РФ решением президента продлен на год

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил срок государственной службы статс-секретарю - заместителю министра иностранных дел РФ Григорию Карасину и замглавы МИД РФ Геннадию Гатилову. Соответствующие распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Срок федеральной государственной гражданской службы Гатилову и Карасину продлен на один год, указано в документе.

Гатилову в августе текущего года исполнится 67 лет, Карасину в том же месяце - 68. Согласно закону, предельный возраст пребывания на гражданской службе в РФ - 65 лет. При этом чиновникам высокого уровня, достигшим этого возраста, срок службы может быть продлен по решению руководства.

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Персоны
Карасин, Григорий Борисович Путин, Владимир Владимирович Гатилов, Геннадий Михайлович
Темы
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