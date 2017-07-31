Путин продлил срок госслужбы Гатилову и Карасину

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил срок государственной службы статс-секретарю - заместителю министра иностранных дел РФ Григорию Карасину и замглавы МИД РФ Геннадию Гатилову. Соответствующие распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Срок федеральной государственной гражданской службы Гатилову и Карасину продлен на один год, указано в документе.

Гатилову в августе текущего года исполнится 67 лет, Карасину в том же месяце - 68. Согласно закону, предельный возраст пребывания на гражданской службе в РФ - 65 лет. При этом чиновникам высокого уровня, достигшим этого возраста, срок службы может быть продлен по решению руководства.