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Песков: какие именно сотрудники прекратят работу в дипмиссии США в РФ, решит Вашингтон

Политика
31 июля, 12:24 дата обновления: 31 июля, 12:27 UTC+3

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, "речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом"

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Какие именно сотрудники прекратят работу в дипломатической миссии США в России, решит Вашингтон.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это выбор США, это будут и дипломаты, и технические сотрудники. Речь идет не только о дипломатах, такого количества дипломатов [американских в РФ] нет, речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, а также принятых на месте, то есть гражданах РФ, которые там работают", - сказал Песков.

По его словам, сотрудникам американского посольства в Москве было предоставлено достаточно времени, чтобы покинуть страну, из соображений гуманизма.

"Это обычная практика, - сказал Песков. - Требовать такого масштабного сокращения, например, в рамках такого срока, который был отведен накануне Нового года нашим дипломатам, было бы негуманно, некорректно".

Ранее сообщалось, что Москва приняла решение выслать из РФ 755 сотрудников дипломатической миссии США в РФ.

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Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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