Песков: какие именно сотрудники прекратят работу в дипмиссии США в РФ, решит Вашингтон

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Какие именно сотрудники прекратят работу в дипломатической миссии США в России, решит Вашингтон.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это выбор США, это будут и дипломаты, и технические сотрудники. Речь идет не только о дипломатах, такого количества дипломатов [американских в РФ] нет, речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, а также принятых на месте, то есть гражданах РФ, которые там работают", - сказал Песков.
По его словам, сотрудникам американского посольства в Москве было предоставлено достаточно времени, чтобы покинуть страну, из соображений гуманизма.
"Это обычная практика, - сказал Песков. - Требовать такого масштабного сокращения, например, в рамках такого срока, который был отведен накануне Нового года нашим дипломатам, было бы негуманно, некорректно".
Ранее сообщалось, что Москва приняла решение выслать из РФ 755 сотрудников дипломатической миссии США в РФ.