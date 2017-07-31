Путин на текущей неделе посетит с рабочей поездкой Дальний Восток

Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020Спорт 31 июля, 12:43
Песков: у Кремля нет сомнений, что ужесточение санкций США против РФ обретет форму законаПолитика 31 июля, 12:31
Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизниКультура 31 июля, 12:19
Источник: немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 июля, 12:17
Инвестиции РЖД в развитие Северной желдороги в I полугодии составили 6,4 млрд руб.Транспорт 31 июля, 12:16
Макфол: россиянам, возможно, придется месяцами ожидать выдачи виз в СШАМеждународная панорама 31 июля, 12:11
Избирком отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах свердловского губернатораПолитика 31 июля, 12:03
"Транснефть" в июле выполнила план отгрузки нефти во всех портах кроме НовороссийскаТранспорт 31 июля, 11:56
Михайлов: Великой по силам вернуться в фехтование после рождения второго ребенкаСпорт 31 июля, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в конце текущей недели совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он опроверг сообщения о том, что якобы самолет президента РФ был замечен в эти дни в Хакасии.
"Путин не прилетал в Хакасию" ,- сказал он.
"Президент на этой неделе будет на Дальнем Востоке", - сообщил Песков, пообещав информировать журналистов подробнее о маршруте главы государства позднее. "Соответственно, там, естественно, подготовка (к рабочей поездке) ведется", - добавил он, имея в виду возможное присутствие самолетов Специального летного отряда "Россия" в аэропортах в регионе.