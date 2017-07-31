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Путин на текущей неделе посетит с рабочей поездкой Дальний Восток

Политика
31 июля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг информацию о том, что якобы самолет главы государства был замечен в эти дни в Хакасии

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в конце текущей недели совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он опроверг сообщения о том, что якобы самолет президента РФ был замечен в эти дни в Хакасии.

"Путин не прилетал в Хакасию" ,- сказал он.

"Президент на этой неделе будет на Дальнем Востоке", - сообщил Песков, пообещав информировать журналистов подробнее о маршруте главы государства позднее. "Соответственно, там, естественно, подготовка (к рабочей поездке) ведется", - добавил он, имея в виду возможное присутствие самолетов Специального летного отряда "Россия" в аэропортах в регионе.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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