Путин на текущей неделе посетит с рабочей поездкой Дальний Восток

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в конце текущей недели совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он опроверг сообщения о том, что якобы самолет президента РФ был замечен в эти дни в Хакасии.

"Путин не прилетал в Хакасию" ,- сказал он.

"Президент на этой неделе будет на Дальнем Востоке", - сообщил Песков, пообещав информировать журналистов подробнее о маршруте главы государства позднее. "Соответственно, там, естественно, подготовка (к рабочей поездке) ведется", - добавил он, имея в виду возможное присутствие самолетов Специального летного отряда "Россия" в аэропортах в регионе.