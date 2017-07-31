Песков: у Кремля нет сомнений, что ужесточение санкций США против РФ обретет форму закона

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российская сторона исходит из того, что принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций против РФ так или иначе обретет форму закона.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Москва приняла меры в отношении США еще до подписания главой Белого дома документа о санкциях.
Песков отметил, что, после того как законопроект об ужесточении санкций прошел через американский конгресс, "чисто механистически в дальнейшим фактически автоматом и де-факто этот законопроект примет форму закона, даже если президент США это не подпишет". Кроме того, представитель Кремля обратил внимание на заявление Белого дома о том, что Трамп, если и отклонит данный законопроект, то только для его еще большего ужесточения.
"Поэтому нечего ждать было, все было достаточно очевидным", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.
В свою очередь МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается почти на треть до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.
Кроме того Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.