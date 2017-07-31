За место Нарышкина в Госдуме будут бороться девять кандидатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ленинградской области зарегистрировала девять кандидатов на дополнительных выборах депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112, ставшее вакантным после назначения экс-спикера Сергея Нарышкина руководителем Службы внешней разведки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома по итогам завершения периода регистрации документов.

"Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Государственной думы. На дополнительных выборах депутата Государственной думы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112 баллотируются 9 кандидатов, они будут внесены в избирательный бюллетень. Леноблизбирком зарегистрировал всех кандидатов, подавших документы для выдвижения и регистрации", - говорится в сообщении.

На место в Госдуме будут претендовать партийные кандидаты: Сергей Гуляев ("Яблоко"), Андрей Широков (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Марина Любушкина ("Справедливая Россия"), Николай Кузьмин (КПРФ), Наталья Круглова (ЛДПР), Серик Уразов ("Патриоты России"), Валерий Шинкаренко ("Родина"), Сергей Яхнюк ("Единая Россия") и Константин Жуков ("Коммунисты России"). В соответствии с законодательством они не должны были представлять для регистрации подписи избирателей.

Кингисеппский одномандатный округ включает семь муниципальных районов региона - Кингисеппский, Сланцевский, Лужский, Волосовский, Ломоносовский районы, город Сосновый Бор и часть Гатчинского района. Численность избирателей составляет почти 419,5 тыс. человек. К округу также приписан зарубежный участок Бонн-1 на территории Германии. На думских выборах в сентябре 2016 года победу в Кингисеппском округе одержал спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, который вскоре был назначен руководителем Службы внешней разведки, в связи с чем отказался от депутатского мандата.