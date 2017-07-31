Неверов назвал "журналистской уткой" сообщения о переходе на пост главы Кузбасса

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 31 июля. / ТАСС/. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов опроверг слухи о возможном переходе на должность главы Кемеровской области.
"Вы можете написать: "Неверов об этом не думает", - сказал Неверов журналистам. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он может покинуть пост секретаря Генсовета "Единая Россия" и стать главой Кемеровской области вместо Амана Тулеева.
Неверов назвал подобную информацию "журналистской уткой" и отметил, что намерен продолжать работу в качестве главы Генсовета партии. Неверов выступил перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет - с 1997 года. С 11 июня он проходил реабилитацию в кемеровской больнице после проведенной в мае плановой операции на позвоночнике в немецкой клинике. После операции возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима. Сообщалось, что реабилитацию глава региона проходит в Москве.