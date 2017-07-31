Комиссия СФ изучит долю несогласованных программ содействия США в РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ уже занимается изучением доли несогласованных программ содействия США в РФ, заявил в понедельник ТАСС глава комиссии, сенатор Андрей Климов.

"Наша комиссия занимается вопросами предотвращения внешнего вмешательства", - сказал парламентарий, напомнив, что одна из форм такого вмешательства - воздействие через разного рода программы, некоммерческие организации и тому подобное.

"То, что озвучил мой коллега Константин Косачев, - вполне конкретное предложение", - подтвердил он.

"По сути, мы уже занимаемся подобным анализом, но немедленного ответа на этот вопрос - какова доля несогласованных программ - у меня нет", - констатировал сенатор.

"Если рассуждать на экспертном уровне, то, по моему мнению, большинство программ, которые реализуются по линии Госдепартамента США, являются вмешательством в наши дела. Но для того чтобы это было доказательным, нужна серьезная аналитическая работа, и мы ее ведем", - заключил он.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в субботу написал в своем аккаунте в Facebook, что программы иностранных государств, не согласованные с властями стран, на территории которых они проходят, можно считать вмешательством во внутренние дела этих стран. Сенатор заявил о необходимости проанализировать статистику и выяснить долю несогласованных программ содействия США в РФ.

Реакция Косачева последовала в ответ на слова бывшего посла США в РФ Майка Макфола о том, что США не вмешивались в российские выборы, и тем самым сокращение американской дипмиссии в РФ является несправедливым решением.