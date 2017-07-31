Аксенов: Крым испытывает дефицит кадров, готовых заменить ушедших в отставку чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Проблема с руководящими кадрами в Крыму стоит крайне остро, чиновников, соответствующих требованиям, придется воспитывать и помогать им входить в курс дела, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Снять с должности человека легко, однако тогда возникает вопрос: кого назначить на его место. Если бы у нас была скамейка запасных, состоящая сплошь из профессионалов, прошедших серьезный жизненный путь и готовых мгновенно приступить к реализации вопросов, то многое в Крыму было бы совсем иначе, с другими результатами. К большому сожалению, ситуация обстоит не так", - написал Аксенов в понедельник на своей странице в Facebook.

По его выражению, сегодня в Крыму "кадровая скамейка практически пуста и зачастую состоит из тех, кто уже работал в органах власти при Украине". "При этом, считаю, что на таких людях нельзя ставить крест. Необходимо вовлекать их в процесс и искать варианты, при которых они смогут принести максимальную пользу республике", - отметил Аксенов.

Глава республики отметил, что власти будут и дальше искать кадры на руководящие посты. "Кого-то будем воспитывать, над кем-то будем брать патронат, чтобы оказывать методическую помощь при вхождении в курс дела в конкретном регионе и т. д. Однако пока что проблема с запасными кадрами стоит крайне остро", - добавил он.

По его словам, сейчас пересматриваются все штатные единицы, включая заместителей и министров, "кто системно работал и в состоянии заменить отдельных должностных лиц на местах. Уверен, что у нас получится выбраться из сложившегося положения".

В июле в Крыму произошли масштабные кадровые изменения. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов.

Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинул свой пост глава Ялты Андрей Ростенко.

Не исключены увольнения

Аксенов со вторника в течение двух недель планирует объехать все районы республики, результатом чего могут стать увольнения ряда чиновников.

"С завтрашнего дня до конца следующей недели ухожу в "рабочий отпуск" <…> Решил во время "рабочего отпуска" проехать по районам Крыма. Возьму с собой рабочую тетрадь, буду документировать и фотографировать то, что увижу. По итогам, как уже говорил, до 20 августа приму ряд решений, в том числе организационных, если подтвердится, что конкретные должностные лица не справляются со своими функциональными обязанностями", - написал глава региона.

По его словам, эта поездка даст ему "возможность посмотреть свежим взглядом на многие вещи в Крыму".

"Мы видим, в какой ситуации находимся: рапорты должностных лиц, к сожалению, резко отличаются от действительности, от многих из руководителей не удается добиться проявления инициативы, из-за чего приходится реагировать на проблемы лишь по факту их появления в открытом доступе или на моих страницах в социальных сетях. Есть отдельные проблемы в муниципалитетах: на местах зачастую прописаны абсолютно дурные регламенты, не налажена работа по выдаче разрешительных документов или справок, благодаря чему приходится собирать гору макулатуры и исколесить всевозможные ведомства, лишь бы их получить. Проблем много, начиная от ОМС и заканчивая дорогами", - рассказал Аксенов.

Он пообещал, что из отпуска выйдет с хорошим настроением и новыми предложениями.

"Рабочий отпуск", уверен, пройдет продуктивно. Коллеги могут не беспокоиться, думаю, что на работе буду появляться каждый день утром или вечером. По крайней мере, такой график даст возможность освободиться от рутины и посвятить две недели конкретным вещам", - добавил глава республики.