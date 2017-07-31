Богданов: работа по деэскалации на юге Сирии в общих интересах РФ и США

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Продолжение работы по укреплению режима перемирия как на юге Сирии, так и на остальной территории страны - в общих интересах РФ и США. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, отвечая на вопрос, повлияют ли американские санкции и российские контрмеры на договоренность по зоне деэскалации на юге Сирии.

"Вчера президент России Владимир Путин как раз говорил, что по Сирии есть конкретные результаты нашего взаимодействия по южной зоне деэскалации, - сказал Богданов. - Я думаю, в общих интересах продолжать и контакты, и координацию наших усилий по борьбе с террористами, по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии в целом, и на юге в особенности".

"Нужно двигаться в рамках женевского процесса, потому что у нас есть общая согласованная база - резолюция СБ ООН 2254, принятая единогласно, - сказал он. - Это общая база наших усилий, которые, не сомневаюсь, будут продолжаться".

Богданов также сообщил, что сроки очередного раунда переговоров в Астане по Сирии будут определяться на консультациях стран - гарантов процесса (Россия, Иран, Турция), которые намечены на ближайшее время.

"Думаю, в ближайшее время будут технические консультации, - сказал он, отвечая на вопрос, определены ли сроки очередного раунда переговоров в Астане. - Кстати, завтра в МИД пройдут консультации с заместителем министра иностранных дел Ирана Хосейном Джабери Ансари, который возглавляет иранскую делегацию на астанинских раундах. Может быть, у них [иранцев] будут какие-то соображения по этому поводу".

"Потому что нам надо прежде всего договариваться с иранцами и турками, гарантами [астанинского процесса], с нашими казахстанскими друзьями как организаторами, устроителями этих мероприятий в Астане", - добавил Богданов.