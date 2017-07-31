Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Богданов: работа по деэскалации на юге Сирии в общих интересах РФ и США

Политика
31 июля, 20:06 UTC+3

Замглавы МИД РФ не сомневается, что общие усилия Москвы и Вашингтона по Сирии продолжатся

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Продолжение работы по укреплению режима перемирия как на юге Сирии, так и на остальной территории страны - в общих интересах РФ и США. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, отвечая на вопрос, повлияют ли американские санкции и российские контрмеры на договоренность по зоне деэскалации на юге Сирии.

"Вчера президент России Владимир Путин как раз говорил, что по Сирии есть конкретные результаты нашего взаимодействия по южной зоне деэскалации, - сказал Богданов. - Я думаю, в общих интересах продолжать и контакты, и координацию наших усилий по борьбе с террористами, по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии в целом, и на юге в особенности".

"Нужно двигаться в рамках женевского процесса, потому что у нас есть общая согласованная база - резолюция СБ ООН 2254, принятая единогласно, - сказал он. - Это общая база наших усилий, которые, не сомневаюсь, будут продолжаться".

Богданов также сообщил, что сроки очередного раунда переговоров в Астане по Сирии будут определяться на консультациях стран - гарантов процесса (Россия, Иран, Турция), которые намечены на ближайшее время.

"Думаю, в ближайшее время будут технические консультации, - сказал он, отвечая на вопрос, определены ли сроки очередного раунда переговоров в Астане. - Кстати, завтра в МИД пройдут консультации с заместителем министра иностранных дел Ирана Хосейном Джабери Ансари, который возглавляет иранскую делегацию на астанинских раундах. Может быть, у них [иранцев] будут какие-то соображения по этому поводу".

"Потому что нам надо прежде всего договариваться с иранцами и турками, гарантами [астанинского процесса], с нашими казахстанскими друзьями как организаторами, устроителями этих мероприятий в Астане", - добавил Богданов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
США Иран Сирия Россия Турция Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Румынии: конфликт вокруг самолета с Рогозиным был создан преднамеренно
2
NYT: умер актер Сэм Шепард
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
5
Новый Борский мост через Волгу открыли в Нижнем Новгороде
6
NYT: россиянам стали чаще отказывать в визах США после ответа РФ на возможные санкции
7
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама