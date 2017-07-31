Кириенко: среди победителей конкурса президентских грантов есть НКО-"иноагенты"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. НКО - "иностранные агенты" есть среди победителей первого в этом году конкурса на получение президентских грантов. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором подводились итоги конкурса.

"Среди победителей есть "иностранные агенты", - сказал кремлевский чиновник, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас нет такого ограничения. Оценивается не то, иностранный это агент или нет, оценивается, на что люди запрашивают деньги", - отметил он.

Со своей стороны генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин уточнил, что среди НКО - "иностранных агентов", чьи заявки вошли в число победителей, числятся "Левада-центр", фонд "Самарская губерния" и "Центр развития некоммерческих организаций".

Президентские гранты получают "не одни и те же НКО"

Кириенко отметил, что более 80% некоммерческих организаций, ставших победителями первого в 2017 году конкурса президентских грантов, не получали их в 2016 году.

"У нас в этом году рекордное количество заявок, почти 7 тыс. заявок поступило от некоммерческих организаций из всех регионов России. Что очень радует - очень много новых организаций, - сказал он. - У нас 83% победителей не были победителями в 2016 году".

По его словам, это означает, что "не одни и те же НКО из года в год получают президентские гранты, и что это честная открытая конкуренция".

Недобравшим баллы разъяснят ошибки

С некоммерческими организациями (НКО), которые не смогли набрать необходимое количество баллов на первом в этом году конкурсе президентских грантов, будет поведена работа, чтобы помочь им исправить допущенные ошибки, подчеркнул Кириенко.

"Все результаты экспертизы абсолютно прозрачны и открыты. Сегодня к ночи все будет выложено в интернете, будет открытый доступ, каждая организация будет понимать, сколько баллов она получила, сможет получить консультации, почему она получила те или иные баллы", - сообщил он.

"Мы дали поручение Фонду [президентских грантов] и Объединенному экспертному совету провести отдельную работу со всеми, кто не выиграл", - подтвердил Кириенко.

"Очень рассчитываем, что эти организации исправят свои ошибки, потому что были хорошие, сильные проекты, которые не прошли просто потому, что были неправильно оформлены, не в соответствии с требованиями", - отметил он, указав при этом, что эксперты жестко оценивали заявки, и это было правильно.

Механизм предоставления господдержки НКО

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов. В 2017 году проводятся два конкурса. Заявки на участие в первом из них принимались с 17 апреля по 31 мая.

На первый в этом году конкурс было представлено рекордное количество проектов - 6581 - с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей. Заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, за исключением Магаданской области.

Каждая заявка была оценена не менее чем двумя экспертами по 10 критериям, по каждому из которых присваивается от 0 до 10 баллов. В итоге максимальный рейтинг, который могла получить заявка, - 100 баллов.

Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься с 16 августа по 29 сентября.