МИД: РФ стремится к скорейшей ратификации доппротокола к Конвенции СЕ по антитеррору

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия намерена вести дело к скорейшей ратификации дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении терроризма, который был подписан российской стороной 27 июля. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

"В случае добросовестного применения, протокол будет способствовать наращиванию международного антитеррористического сотрудничества и повышению эффективности мер, принимаемых государствами в сфере противодействия ИТБ (иностранным террористам-боевикам - прим. ТАСС), - отметили в дипведомстве. - Российская Федерация намерена вести дело к скорейшей ратификации протокола".

Документ, дополняющий Конвенцию СЕ о предупреждении терроризма от 2005 года, устанавливает уголовную ответственность за террористическую деятельность, включая финансирование и организацию поездок в различные регионы планеты, где проводится обучение террористов.

Доппротокол также оговаривает создание сети оперативного обмена информацией между участниками конвенции. В силу документ вступил 1 июля 2017 года и к сегодняшнему дню помимо России его подписали еще 36 государств, а также Евросоюз, как международная организация.

Ратифицировали же доппротокол к настоящему моменту семь стран.