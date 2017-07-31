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Грушко заявил, что ему ничего не известно о снижении представительства РФ при НАТО

Политика
31 июля, 20:47 UTC+3 МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о возможном снижении уровня российского представительства до временного поверенного

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что ему ничего не известно о снижении уровня российского представительства при организации.

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"Мне ничего об этом не известно, поэтому я не буду это комментировать <...> Прерогатива назначения послов и отзыва послов - это прерогатива президента Российской Федерации", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о возможном снижении уровня представительства России при НАТО.

Ранее в СМИ появилась информация, что уровень российского представительства при организации может быть понижен до временного поверенного в связи с нежеланием альянса идти на конструктивный диалог с РФ.

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Персоны
Грушко, Александр Викторович
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
Россия
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