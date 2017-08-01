Источник: доступ к объектам дипсобственности США в Москве закроется с 12:00 мск

На территории дачи в Серебряном бору, которая использовалась посольством США в России © Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Доступ сотрудников дипломатического корпуса США в России к объектам дипсобственности в Серебряном Бору прекращается 1 августа в 12:00 мск. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД РФ, комментируя заявления американского посольства о преждевременном ограничении доступа.

"Срок приостановления доступа к дипсобственности обозначен в заявлении МИД РФ", - сказал он.

По словам собеседника, нагнетание напряженности посольством США вокруг якобы имевшего места ограничения доступа к дипсобственности представляет собой провокацию.

По сообщениям СМИ, ранее в посольстве США заявили, что доступ сотрудников посольства и технического персонала к объектам дипсобственности в Москве ограничен уже в течение двух дней - с 30 июля.

Между тем, как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, на дачу посольства США в Серебряном Бору прибыли грузовики с дипломатическими номерами, идет погрузка вещей.

Санкции и контрмеры

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать документ.

МИД России 28 июля предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Кроме того, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.