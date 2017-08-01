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Колонна автомобилей покинула территорию дачи посольства США в Москве

Политика
1 августа, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

С территории дачи выехали несколько грузовиков, перевозящих мебель и различные грузы в ящиках, и микроавтобус

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На территории дачи в Серебряном бору, которая использовалась посольством США в России

На территории дачи в Серебряном бору, которая использовалась посольством США в России

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Колонна автомобилей, в том числе несколько грузовиков, покинула территорию дачи посольства США в Серебряном бору. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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По его данным, с территории дачи выехали несколько грузовиков с мебелью и различными грузами в ящиках, а также микроавтобус. Погрузка шла несколько часов с раннего утра.

Как сообщил ранее ТАСС источник в МИД РФ, доступ дипломатов и технического персонала американской дипмиссии в Россию на территорию дачи и складов на Дорожной улице прекращается с 12:00 мск.

Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта, предусматривающего дальнейшее ужесточение антироссийских санкций. Россия также предложила США к 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.

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Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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