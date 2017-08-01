Рябков: сотрудники посольства США должны покинуть дачу и склад к 12:00 мск

Александр Егоров: судья верно наказал "Краснодар" пенальти в матче со "Спартаком"Спорт 1 августа, 11:24
Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 2,2%, до 106,6 млн тоннТранспорт 1 августа, 11:19
ВЦИОМ: большинство россиян чувствует себя счастливымиОбщество 1 августа, 11:00
Среднегодовая температура на Земле к концу века может вырасти на два градуса ЦельсияОбщество 1 августа, 10:48
Дзагоев стал попечителем фонда содействия молодым футболистам в Северной ОсетииСпорт 1 августа, 10:37
ТАСС – генеральный информационный партнер "Фотопарада в Угличе"Новости агентства 1 августа, 10:31
В Томске появилась первая зарядная станция для электромобилейСибирь 1 августа, 10:23
В Венесуэле задержали двух лидеров оппозицииМеждународная панорама 1 августа, 10:11
США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей в ответ на запуск ракеты КНДРМеждународная панорама 1 августа, 10:09
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Сотрудники посольства США должны покинуть дачу и склад к 12:00 мск, отклонение от этого срока создаст новые проблемы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Никто не мешает сотрудникам дипмиссии в Москве вывозить имущество с посольской дачи, добавил дипломат.