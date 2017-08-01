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Рябков: сотрудники посольства США должны покинуть дачу и склад к 12:00 мск

Политика
1 августа, 11:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Сотрудники посольства США должны покинуть дачу и склад к 12:00 мск, отклонение от этого срока создаст новые проблемы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Никто не мешает сотрудникам дипмиссии в Москве вывозить имущество с посольской дачи, добавил дипломат.

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