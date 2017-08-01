Рябков: сотрудники посольства США должны покинуть дачу и склад к 12:00 мск

Сотрудники посольства США должны покинуть дачу и склад к 12:00 мск, отклонение от этого срока создаст новые проблемы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Никто не мешает сотрудникам дипмиссии в Москве вывозить имущество с посольской дачи, добавил дипломат.