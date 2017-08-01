Песков: РФ беспокоит расширение альянсов к ее границам, а не отношения соседей с США

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ТАСС, 1 августа. Россия с уважением относится к отношениям соседних с ней стран с Соединенными Штатами, однако Москва проявляет озабоченность в тех случаях, когда речь идет о расширении военной инфраструктуры к ее границам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поездку вице-президента США Майкла Пенса в страны Прибалтики и Грузию, с которыми у РФ сложные отношения.
По словам Пескова, речь идет о суверенных странах, которые выстраивают отношения с другими государствами по своему усмотрению и "здесь никакой проблемы [для РФ] быть не может".
"Подобное сотрудничество становится проблемой для нас, когда оно влечет за собой расширение различных альянсов и военной инфраструктуры этих альянсов в сторону наших границ", - подчеркнул представитель Кремля. "Вот это вызывает нашу обеспокоенность. Безусловно, мы с уважением относимся к отношениям наших соседних государств с США и другими государствами мира", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
На просьбу прокомментировать заявление Пенса о том, что решение Москвы ограничить дипломатическое присутствие США в РФ не сдержит приверженность Вашингтона своей безопасности и безопасности своих союзников, Песков подчеркнул, что "это решение [по сокращению числа дипломатов и работников посольства] к безопасности не имеет никакого отношения". "Поэтому я никак не стал бы комментировать заявление вице-президента США, не вижу связи", - заключил представитель Кремля.