Кремль не считает, что РФ заставила дипломатов США экстренно покидать дачу

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Кремль не согласен с обвинениями в том, что Москва якобы вынудила американских дипломатов экстренно покинуть дачу в Серебряном Бору.
"В данном случае нельзя согласиться с такими обвинениями [в адрес РФ, которая якобы препятствовала выезду американской дипмиссии и вывозу их вещей]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что проблема с выездом дипломатов и вывозом их вещей была связана с грузовиками, на которых дипмиссия вывозила вещи. "Возьмите грузовик "Газель" и попробуйте въехать в Серебряный Бор. Вас туда не пустят", - пояснил он. "Там [в этой природоохранной зоне] есть определенные правила въезда крупногабаритного транспорта", - добавил представитель Кремля.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что слова посольства США о том, что американским дипломатам препятствуют в вывозе имущества с посольской дачи в Серебряном Бору, абсолютно надуманны и тиражировались в неблаговидных целях. "Что касается вчерашних утверждений о препятствиях, то эти утверждения абсолютно надуманны, они тиражировались, как мы считаем, в неблаговидных целях", - отметил Рябков.
"Они [посольство] регулярно возобновляли разрешение в Москомприроде на пропуск туда транспорта. Сейчас, после того как мы передали ноту и сделали объявление, они почему-то решили туда поехать, не имея действующего разрешения. Вчера мы, МИД, помогали американцам урегулировать этот вопрос", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.