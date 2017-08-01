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Кремль призвал всех избегать провокационных действий в урегулировании на Украине

Политика
1 августа, 12:19 UTC+3 МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Кремль призывает стороны, претендующие на роль в урегулировании кризиса на Украине, избегать действий, провоцирующих рост напряженности.

"Мы считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений, но Белый дом его еще не одобрил. При этом в целом Песков отметил, что "гипотетические рассуждения вряд ли должны быть поводом для комментариев".

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники из числа военных и дипломатов, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений "и добиваются одобрения со стороны Белого дома". Вооружения, о которых идет речь, американские чиновники классифицируют как оборонительное.

По сведениям издания, речь, вероятнее всего, идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, а также, возможно, о системах противовоздушной обороны и иных вооружениях. При этом, согласно плану, украинские военные с противотанковыми комплексами "были бы размещены в стороне от передовой зоны конфликта", чтобы не допустить эскалации.

Сообщается также, что президента Дональда Трампа пока не оповестили о плане, и его позиция неизвестна но указанное предложение поддерживает министр обороны США Джеймс Мэттис.

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