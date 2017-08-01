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Рябков: МИД контролирует процесс сокращения числа американских дипломатов в РФ

Политика
1 августа, 12:48 UTC+3 МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Замглавы ведомства Сергей Рябков сообщил, что Москва "не вникает в подробности того, кто именно будет определен под отъезд, с кем будет прерван контракт"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. МИД РФ отработал механизм контроля и фиксации процесса сокращения числа американских дипломатов в России. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Мы отработали механизмы, как это [сокращение числа дипломатов США в РФ] фиксировать и отслеживать, - сказал он. - Американцы знают о том объеме и характере информации, который мы у них в данной связи затребовали".

При этом Рябков отметил, что Москва "не вникает в подробности того, кто именно будет определен под отъезд, с кем будет прерван контракт". "Для нас главное, чтобы они вписались в установленную цифру, в этот потолок (455 человек - прим. ТАСС), - добавил высокопоставленный дипломат. - Будем это смотреть, когда наступит 1 сентября".

"Мы такие вопросы (относительно того, кто именно покинет РФ - прим. ТАСС) американской стороне не задаем, - указал замглавы МИД. - Мы сказали все, что требуется".

МИД России 28 июля предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Президент Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 сотрудников американской дипмиссии.

Кроме того, Россия с 1 августа приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

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Темы
Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
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