Гатилов: женевские переговоры по Сирии идут без пауз и в позитивной атмосфере

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Женевские переговорные раунды идут без пауз, и это позволяет удерживать делегации сирийского правительства и оппозиционеров в рамках конструктивного диалога.
Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.
"Считаем важным, что эта позитивная атмосфера, которая складывается на женевских переговорах, во многом определяется ходом переговоров в Астане", - подчеркнул он, отвечая на вопросы в связи с намеченными на среду в Москве консультациями с заместителем спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддином Рамзи.
По словам Гатилова, в последнее время произошли "серьезные подвижки в плане создания зон деэскалации, и такие практические результаты позволяют надеяться на то, что на женевской площадке переговорный процесс тоже получит дополнительный импульс".
"Мы считаем, что важно использовать прогресс Астаны для обеспечения позитивной динамики", - подчеркнул он.
Россия выступает за прямые межсирийские переговоры без каких-либо предварительных условий, отметил Гатилов.
"В этом плане работаем как с Дамаском, так и с оппозиционными вооруженными группировками, с которыми поддерживаем контакт, а также со всеми заинтересованными государствами, которые вовлечены в межсирийские переговоры", - продолжил он.
На предстоящих в среду консультациях в Москве, сообщил Гатилов, большая часть времени будет посвящена гуманитарной ситуации, которая остается в Сирии непростой. "Но надо признать, что меры по созданию зон деэскалации существенно способствуют улучшению доставки гуманитарной помощи для тех людей, которые в этом нуждаются, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Мы сотрудничаем в этом плане с ооновскими гуманитарными агентствами и намерены продолжать это делать и в будущем".
Предыдущий раунд межсирийских переговоров, седьмой по счету, прошел в Женеве 10-14 июля, следующий запланирован на август. Россия регулярно проводит консультации с представителями офиса спецпосланника.
При этом Гатилов отметил важность контактов между США и Россией по урегулированию сирийского кризиса и выразил надежду на то, что они не прервутся.
"До сих пор у нас осуществлялись контакты с американцами, в частности по созданию зон деэскалации на юге Сирии, - отметил он. - Сейчас наступил небольшой перерыв, но хотелось бы рассчитывать, что наши контакты по Сирии, по урегулированию сирийского кризиса не будут прерываться, и в дальнейшем наше сотрудничество, направленное на ликвидацию террористической угрозы в Сирии, будет продолжено. Считаем, что в этом заинтересованы все - и Россия, и Соединенные Штаты, и, конечно, непосредственно сирийский народ, который испытывает серьезную угрозу со стороны террористов".
По словам заместителя главы МИД РФ, "мы к этим переговорам и дальнейшим контактам готовы и вне зависимости от всех других факторов намерены поддерживать рабочие контакты и отношения с нашими американскими партнерами".