Общественная палата РФ обсудила проблемы защиты преследуемых в Литве советских военных

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Общественная палата России подняла вопрос о защите бывших советских военнослужащих, подвергаемых уголовному преследованию за рубежом. Этому были посвящены слушания "События января 1991 года в Вильнюсе. Правда и вымысел. Меры по защите граждан Российской Федерации от несправедливого суда в Литве".

Участники слушаний обратили внимание на недостаточную защиту уголовно преследуемых в Литве за участие в событиях января 1991 года в Вильнюсе. Необходимо более активно подключать Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст для их защиты, считает ветеран группы "Альфа" Михаил Головатов, обвиняемый в участии в штурме телецентра во время беспорядков в Вильнюсе.

"Меня задержали 14 июля 2011 года в Австрии. Но почему никто не был предупрежден? А это ответственность Генпрокуратуры, Следственного комитета, и они получали все уведомления в отношении нас. Я бы не попал туда, если бы нас уведомили", - сказал он. "Кто-то отбывает сроки за пределами России, но мы не предатели, не враги, не преступники, мы были военнослужащими", - добавил Головатов.

Председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП Мария Каннабих выразила мнение, что нужно распространять информацию о соотечественниках, находящихся в заключении за рубежом. По ее словам, их почти никто не навещает. "Этим надо более активно заниматься", - сказала Каннабих.

В качестве примера она привела военного пенсионера Юрия Меля, арестованного в 2014 году Вильнюсским окружным судом. "Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы он вернулся обратно. Это больной человек, он находился в Калноссе, покупал медицинские препараты для себя, его схватили и до сих пор он находится там", - пояснила Каннабих.

В июле 2011 года в аэропорту Вены Головатов, находившийся по запросу Литвы в общеевропейском розыске, был задержан. Однако вскоре его освободили. 27 января 2016 года окружной суд Вильнюса начал рассмотрение уголовного дела о штурме вильнюсского телецентра. Потерпевшими по делу признаны около 500 человек, обвиняемыми - 65. Среди привлеченных к уголовной ответственности - Михаил Головатов, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший командующий вильнюсским гарнизоном Красной Армии Владимир Усхопчик, бывший второй секретарь Компартии Литвы Владислав Швед.

Рассматриваемое судом с начала 2016 года дело о январских событиях 26-летней давности является крупнейшим в истории судебной системы Литвы по кругу включенных в него лиц и по своему объему. В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек. Официальная позиция Вильнюса состоит в том, что применение оружия было невозможно без того, чтобы об этом не знало руководство СССР.